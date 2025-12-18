〈顔をグチャグチャにされて「自前の歯なんかほとんどないですよ」元新日レスラーが証言する“アントニオ猪木が道場にいた頃”の過激すぎた練習実態〉から続く

アントニオ猪木の死去から約3年。「プロレスは最強の格闘技である」という信念のもと、猪木は所属選手に本物の強さを求め続けた。7人の元レスラーが「“過激なプロレス”の舞台裏」を語り尽くした書籍『アントニオ猪木と新日本「道場」最強伝説』（宝島社）より、鈴木みのるの証言を抜粋してお届けする。（全3回の3回目／最初から読む）

【画像】藤原組に在籍していた若かりし頃の鈴木みのる。船木誠勝、藤原喜明の姿も…



アントニオ猪木 ©︎文藝春秋

◆◆◆

付き人時代はレスラー人生の財産

猪木の付き人を務めた数カ月間の鈴木の記憶は鮮明だ。自身のプロレスラー像を形成するうえで、きわめて重要な時間だったと語る。

「昭和最後の新日本で、短い期間ながらも猪木さんの付き人をやらせてもらえたのは、俺にとって本当に財産。猪木さんからは、いろんなエキスを勝手に吸い取らせてもらったよ。もちろん猪木さんが俺に教えてくれたこともあるけど、基本的には勝手に盗んでいたね。

まず、セコンドとして試合中の猪木さんの表情から細かい動きまで観察する。タッグマッチでも試合自体なんか観ちゃいない。ずっと猪木さんだけを観ているから。あとは入場、退場する時の猪木さんの姿とか、あとは夜中に道場に来た時のトレーニングや、ちょっとした会話だったりとか、そういった猪木さんが自然に発する“ヒント”をできるだけ見逃さないようにした。

そうやって身近で接していると、猪木さんの個人練習の合間に、ちょっとずついろんなことを教えてくれたりもしたんだよ。『試合中、こういう場面になった時、お前だったらどうする？』とか、『この瞬間、俺が何を考えていたか、お前、わかるか？』とかね。あの時教えてもらったことで、今でもずっと大切にしていることはたくさんあるよ。具体的には言えない、完全な企業秘密だけどね。

少しだけ話すと、当時、20歳だった俺にでも、その日から使える猪木式の観客の目線の集め方、盛り上げ方っていうのを教わった気がします。

それを実際に前座の第1試合でやってみると、『たしかに！』っていうことが山ほどあったんで。これは財産だと思ってます。で、この猪木さんに教わったことを他の人に話しても、『そんなの知らない。習ったことがない』って言うんで、俺は『ラッキー！』って思ってね。まあ、猪木さんの気まぐれですよ。

べつに猪木さんが俺のことを買ってくれてたというわけでもなく、付き人として四六時中まとわりついていたから、たまにぽろっと教えてくれていただけでね。でも、俺にとってはそうやって身近で学べる環境にいたことが大きかった。だから俺が強い影響を受けたのは、昭和の新日本道場というよりも取り巻く環境だったのかもしれないね」

「正直言うと、憧れていた新日本の実態に幻滅していた」

新日本において、総帥・アントニオ猪木の付き人を務めるということは、一種のエリートコースだ。しかし、鈴木みのるは猪木の付き人を務めることで、自分の中の“猪木イズム濃度”がますます濃くなり、皮肉にもその思考は所属する新日本ではなく、自然と「プロレスは闘いである」という猪木の考えをより強く反映したUWFへと向かって行った。

「『昭和の新日本道場は厳しかった』とかよく言われてるでしょ。でも、これは今だから言えるというか、当時なら口が裂けても言えなかったことだけど、昭和末期の新日本道場は若手にキツいことをやらせるだけで、ちょっと上になるとやらなくなるという、道場としてはダメな時期でもあったと思うんだよね。

若手にキツいことをやらせるのも、鍛えようと思っているというより、猪木さんに『ちゃんとやってますよ』って見せるためのご機嫌取りだったんじゃないかと感じる。そういう意味では、新日本が腐りかけていた時期でもあったんじゃないかな。だから俺はデビューから1年も経たずに新日本を辞めて、UWFに行ったわけだから。正直言うと、憧れていた新日本の実態に幻滅していたんだ。

「新日本を辞めたいです」「なんでだ？」

だから俺は猪木さんに直接言ったんだよね。『新日本を辞めたいです』って。そしたら猪木さんが『なんでだ？』って聞いてきたから、『ここにいても強くなれません。子供の時に観たアントニオ猪木が大好きでここに来ました。だけど今のままでは強くなれません』って。そしたら『なんで強くなれないんだ？』って聞かれたんで、道場の文句を言ったんだよ（笑）。『道場がこういう状況なんで、強くなれません。強くなれる環境に行きたいです』って。で、その時にハッキリ言ったんだよね。『僕はUWFに行きたいです』って。『新日本で強いと言われてた人たちが全員あそこにいます。僕はあそこに行って、あの人たちよりも強くなりたいです』っていうようなことを猪木さんに言ったら、その時は『ちょっとこの話はもう一回しよう』って言われて終わったんだよね。

でも、あの時、猪木さんに直接言えたのはよかった。あれだけお世話になったのに、黙って辞めるようなことにならなかったから。

結局、俺は89年3月に新日本を辞めてUWFに行って、さらに藤原さんにくっついて行って藤原組になって、今度はそこでカール・ゴッチさんと出会って。そのあとは同じ道をたどっていた船木さんと一緒にパンクラスをつくって10年間いたんで。キャリアの前半15年は、自分の思い描いていたプロレスの道を行っていたとは思うよね。

その後、20数年前にプロレスの世界にまた戻ってきたんだけど、それはやっぱり若手の頃の新日本道場を経験した原体験があったから。そういう意味では、あの時代の新日本道場での日々があったからこそ、その後の俺があるのは間違いないと思う。いい経験も悪い経験も含めて、すべて必要なことだったのかもしれないな」

（鈴木 みのる,堀江 ガンツ／Webオリジナル（外部転載））