KDDI、沖縄セルラーは、au Online ShopおよびUQ mobileオンラインショップにおいて、遠方の家族などが同席できる三者間のリモート接客サービスを開始した。

本サービスでは、au/UQ mobileの新規契約や機種変更などのオンライン契約手続のサポートのほか、手続前の機種・料金プランの相談にも対応する。専用サイトからの事前予約が必要になる。

本サービスは、「オンライン購入アドバイザー」サービスを三者間に拡大したもの。専任スタッフ、相談者、相談をフォローする同席者の3者が、同じ画面を見ながら相談できる。

利用手順

1. 専用ウェブサイトへアクセスし、三者間通話メニューから相談内容と日時を選択

2. 発行された同席者用のURLを同席者に共有の上、同席者登録

3. 相談当日、相談者が専用の電話番号へ発信

4. 相談をフォローする同席者は、スタッフがSMSで送信するURLから通話に参加

対応するサービスは、新規契約・乗りかえ（MNP）と機種変更・auとUQ mobile間の乗りかえ（番号移行）となっている。