毎週通うイオンに「ゆったりできる場所があるのはありがたい」38歳男性が重宝している株主優待
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：38歳男性
同居家族構成：本人、妻（38歳）、子ども（8歳、5歳、3歳）
居住地：島根県
雇用形態：公務員
世帯年収：本人680万円、妻510万円
現預金：5800万円、リスク資産：3800万円
・日本株：1800万円
・外国債券：1200万円
・投資信託：800万円
「おすすめ優待銘柄はイオン」投資歴は「約10年」、日本株を中心に運用しているという30代の投稿者男性。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、イオン＜8267＞だそう。
100株以上の保有で「オーナーズカードがもらえてお得に買い物ができる他、イオンラウンジが使えるので重宝」しているとのこと。「単元株の購入額もそれほど高くない」と感じたことから購入を決め、すでに「5年」保有していると言います。
「毎週のようにイオンラウンジを利用している。子どもがジュースを飲みたがった時に、ゆったりできる場所があるのはありがたい。今までカフェなどを利用していたので、優待のおかげでお得に過ごせることがうれしい」と満足感は高い様子。
「優待銘柄は外食の時に使える優待を中心に選ぶ」普段は、「外食にお金をかけたくないので、優待銘柄は外食の時に使える優待を中心に選び、たまの楽しみとして活用している」と投稿者。
優待銘柄を保有していると、「優待のお得感・配当金・株価が上がることで得られる利益の3点がそろった時に、特に満足感を得られます」と醍醐味（だいごみ）を語ります。
今後は「子どもがまだ小さいので、アミューズメントパークやホテルで優待が受けられる銘柄を狙っていきたい」とも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)