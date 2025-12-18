少女時代・ユナ、“網タイツ”映えるスラリ美脚に釘付け！キュートなミニワンピ姿でオーラ全開【PHOTO】

少女時代のユナが、冬の妖精のようなビジュアルを披露した。

【写真】ユナ、超ミニスカートの“絶対領域”

12月17日、ユナは自身のインスタグラムを更新し、「Wish to Wish 2025.12.19」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、雪に包まれた冬の森をイメージしたセットの中で、童話の主人公のように佇むユナの姿が収められている。ピンクのミニワンピースにボリューム感のあるファーボレロを合わせたスタイリングは、ユナ特有の愛らしく上品な魅力を引き立てた。

また、ミニ丈のワンピースからは、ホワイトの網タイツをまとったスラリとした美脚がのぞき、視線を集めた。

（写真＝ユナInstagram）

これらの写真は、12月19日にリリース予定の新シングル『Wish to Wish』のコンセプトカットだ。この曲は、1980年代ポップのムードを再解釈した楽曲で、ユナがファンへ向けて「長く一緒に輝いていこう」というメッセージを込め、作詞にも参加したことが明らかになっている。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的な存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業も活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する反響を得た。YouTubeチャンネル『Yoona's So Wonderful Day』は登録者数約64万人。