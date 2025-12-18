高市早苗首相が初めて臨んだ臨時国会が幕を閉じた。良くも悪くも高市路線が明確になる一方で、新たな連立政権の問題点があらわになった。

最大の懸案だった2025年度補正予算は、与党の自民党、日本維新の会に加え、国民民主党、公明党などの賛成で成立した。

物価高対策が争点だった参院選から関連予算成立まで、実に5カ月近くかかった。

石破茂前首相を交代させる自民の内紛から高市新総裁誕生、公明の連立政権離脱、自維政権発足まで、国民生活そっちのけの政治劇を繰り広げたからである。

物価高対策は電気・ガス料金の補助や地方自治体への交付金など、その場しのぎの政策をかき集めた。

野党となった公明の賛同を得るためだろう。公明が求めた子ども1人当たり2万円の給付も盛り込んだ。所得制限のないばらまきだ。

自民が現金給付を公約して大敗した参院選の後、高市首相は「国民の理解が得られなかったため実施しない」と明言していたではないか。

補正予算は約18兆3千億円に膨らみ、約6割を借金となる国債に依存する。補正予算は本来、当初予算編成後の予期せぬ事態に対応する予算なので、明らかに過大だ。

1兆円余りを充てた防衛力整備計画の経費にも緊急性はない。トランプ米政権の要求通りに、防衛費の国内総生産（GDP）比2％を早期に達成する狙いなら、この先の外交と財政運営は心もとない。

与党が提出した衆院議員定数の削減法案が審議できなかったのは当然である。

連立協議で唐突に浮上し、短期間で成立を目指した。1年以内に結論が出ないなら、自動的に削減する議員数を規定するなど論外だ。

議員定数は来年公表される国勢調査の結果を基に、選挙制度と併せて与野党協議会で議論すべきだ。拙速に決めてはならない。

企業・団体献金の改革はまたも先送りされた。これこそが決められない政治の典型と言える。来年の通常国会で結論を出してもらいたい。

高市首相の国会答弁に端を発した日中関係の悪化は想定外だった。

台湾有事に関して歴代政権が踏み込まなかった存立危機事態の想定に言及したのは、不用意と言わざるを得ない。

影響は経済活動や民間交流に広がっている。関係改善に向け、高市首相の外交努力が問われよう。

自民と維新の連立政権は急ごしらえのせいか、もろさと強引さが目につく。両党の足並みがそろっていないのに、連立合意書の実現を急ぐのはやはり無理がある。

与党は無所属議員3人を自民会派に取り込み、衆院で過半数を回復したが、参院は少数与党に変わりはない。

与野党が熟議によって成果を出す国会への進化は、来年に持ち越す大きな課題だ。