“最小ランクル”登場

2025年11月22日から24日までポートメッセなごやで開催された「Japan Mobility Show Nagoya2025」。

トヨタは同社ブースで新型「ランドクルーザーFJ（以下、FJ）」を披露し、来場者の注目を集めました。展示直後から多くの反響が寄せられ、話題性の高さがうかがえます。

ランドクルーザーは1951年のBJ型誕生を起点に、70年以上にわたり世界中で信頼を築いてきたトヨタの象徴的な本格SUVです。

現在はフラッグシップの「300」、ライトデューティーの「250」、ヘビーデューティーの「70」という3つの系統が展開され、それぞれが異なる役割を担っています。

今回展示されたFJは、2025年10月に世界初公開された現行シリーズで最もコンパクトなモデルで、「Freedom & Joy」を掲げて登場しました。

会場に並んだ車両には「TRJ240」の車台番号が刻まれ、一部では“240”と呼ばれることもあります。

ボディサイズは全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mm（プロトタイプ）で、2列シート・5人乗り。ホイールベースは2580mm、最小回転半径は5.5mと取り回しに優れ、悪路走破性を重視しながら都市部での使いやすさも意識されています。

外観は直方体をベースに角を落とした面取り構成を採用し、塊感と遊び心を両立。インテリアは水平基調のパネルと高視認性モニターを備え、安心感ある運転環境を整えています。

搭載されるのは最高出力163馬力を発揮する2.7リッターガソリンエンジン（2TR-FE）で、組み合わされるトランスミッションは6 Super ECT、駆動方式はパートタイム4WD。

さらにToyota Safety Senseを標準装備し、安全性能も確保しています。

今後は地域ごとのニーズに応じたカスタマイズオプションの展開も予定されており、アウトドアから日常使いまで幅広いシーンに対応するモデルとなりそうです。

※ ※ ※

ユーザーからは、デザイン面では「コンパクトでもランクルらしい存在感」「都会でも映えるデザインだと思う」といった声が寄せられ、性能面では「最小回転半径5.5mは取り回しが楽」との声も。

さらに「日本発売が待ち遠しい」「価格次第で人気が出そう」といった期待の声も目立ちました。

日本での発売は2026年内を予定しており、続報に注目が集まります。