熊本県球磨村は17日の村議会臨時会で、松谷浩一村長（63）の19日付での辞職と、議会解散による全議員の失職が決まった。20日以降、約1カ月にわたって選挙で選ばれた政治家が不在になる前例のない事態。2020年の熊本豪雨被災からの復興途上ながら、長年続いた村長と議会の対立が背景にあり、住民からは「村民不在」と嘆く声が漏れた。

「議会との関係を修復できなかったのが一番の問題だった」。臨時議会の閉会後、松谷氏は報道陣の取材にそう振り返った。

20年3月に初当選した松谷氏は、熊本豪雨を契機とした義務教育学校の建設地選定をはじめ、一般社団法人への業務委託打ち切りなどを巡って村議会と対立。村職員の能力を批判したと取られかねない発言が問題視され、村幹部職員からリーダーシップを求める要望書が出されるなど職員ともぎくしゃくした。松谷氏は「職員の思いをくみ取れていなかった」とも語り、頭を下げた。

一方、自主解散を選択した議会側も自省した。決議案を提案した高沢康成副議長は「議会としての責任が全くないのかと言われると、やはり議会も責任を取るべきだ」と話した。議員定数は、次の村議選から2減の8となる。

豪雨災害後の止まらぬ人口減少など課題山積の中、村長と議会の対立で停滞してきた村政。臨時議会を傍聴した70代の男性は「村長も村議もどっちもどっちで、村民不在だ」と嘆息。その上で「村民の審判を受けることになったことは救いだ」と受け止めた。

村長選と村議選は来年1月下旬に同日選として実施される見通し。子育て中の女性は「村長、村議がすべて不在となって、災害など何か起きたらどうなるのだろう…」と戸惑いの表情を浮かべた。（古川剛光）