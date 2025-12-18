大石賢吾知事の長崎県政1期目終盤に差しかかった時期から、半世紀に及ぶ課題「川棚町・石木ダム建設事業」を巡る知事の動きが慌ただしくなった。今年8月には1年8カ月ぶりに公式に現地を視察したのに続き、10月にも訪問。迫る知事選を視野に入れた動きではといぶかる声があるものの、今月7日には事業に反対する住民とほぼ3年ぶりに正式に言葉を交わした。18日には事業を受け入れ移転した住民との意見交換会を行う。

2022年2月に当選してからの動きは早かった。就任8日後には現地に出向いて反対住民にあいさつし、翌月にはともに水没予定地の川原地区を歩く。その年だけで面会や意見交換は5回に及んだ。

ただ、その後は23年1月の新年あいさつにとどまり、本格的な対話は滞る。反対住民に寄り添う姿勢を示しつつも、ダム建設そのものについての県方針が変わることはなく、住民側は肩すかしを食らった格好になったためだ。

対話がままならない事態に少し変化が見られたのは、今年に入って4、6、8月にダム建設地の川棚町で行われた県による説明会。反対住民の意を受けた有識者が石木ダムに関する技術的な疑問点などを尋ね、県が応じるスタイルで進んだ説明の中で、6月に反対住民の一人が「知事もここに来て、自身の言葉で語るべきだ」と発言した。

それを知った知事は、事態を動かすきっかけづくりになり得ると判断した。説明会を、反対住民に自身の考えを直接伝える場にできるのでは−。そうして8、10月の現地視察という地ならしを踏まえて、12月7日の「面会」が実現したというわけだ。

当日、知事は訪れた住民に歩み寄って言葉を交わした上で、壇上から発言した。知事はダムの必要性を含めて建設事業の妥当性は司法の場でも認められているとの立場で、「必要性を議論する状況にはなく、事業を理解してもらえるよう尽くしたい」と強調。結局、双方の主張は平行線をたどった。

膠着（こうちゃく）した事態は動くのか。来年1月には知事選が告示される。（重川英介）