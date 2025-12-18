長崎大新聞部は19日、来年1月に告示される知事選の立候補予定者4人を招いた公開討論会を開催する。今年4月の創部後、初めて企画したイベントとなる。交流サイト（SNS）から情報を得がちな若者世代に会場に足を運んでもらい、候補者に直接質問をしてもらうことを想定。政治や地元の現状への理解を深めてもらおうと企画した。

同部のメンバーは部長の多文化社会学部2年、与那有伸さん（20）ら12人。8月に創刊号を発行し、次号の企画を考える中で知事選をテーマにできないかという話に。元記者の教授からのアドバイスもあり「立候補予定者を呼んで自分らで討論会を開いてみてはどうか」と考えた。立候補を表明している現職と新人の計4人に対し、後援会などを通じて参加の承諾を得たという。

与那さんは「政治に関心がない人にも来場してもらいたい」と語る。部員は1人を除いて全員が県外出身で県内の事情に明るくなく、政治に興味がないメンバーもいた。ただ、討論会に向けて県が抱える課題などを話し合う中で、急速に関心を高めていったという。

討論会は主に（1）少子高齢化と人口減少（2）地域経済の衰退と活性化（3）平和への貢献をテーマにする。立候補予定者に話をしてもらった上で、司会を務める部員が問いを振り、会場からも質問を募る。与那さんは「登壇者には難しい言葉をかみ砕いて説明してもらえたらうれしい」と話す。

前回の知事選は20〜24歳の投票率が21・47％と年代別で最も低かった。若者はSNSの短く切り取られた動画で選挙情報を得ることも多い。「実際に立候補予定者と顔を合わせ、自分の耳で話を聞くことは、考える機会につながるはずだ」（与那さん）

知事選に立候補を予定する4人が一同に集うのは初めてとなる見込み。与那さんは「長崎のリーダーを目指す人は、どんな人だろうと気軽な気持ちで参加してもらいたい」と呼びかける。討論会は同大文教キャンパスの教養教育講義棟で午後6時から。事前申し込みは不要。（高平路子）