九州電力長崎支店が、長崎市城山町の同社ビル1階ロビーを路線バスの待合所として開放した。徒歩数分の所に最寄りの停留所「平和通り」と「市民プール前」がある。地元住民のほか、被爆した校舎が残る近くの城山小を見学するインバウンド（訪日客）に向けた平日限定の取り組み。長崎バスによると、企業ビルの一部を待合所とするのは初めてという。

ビルは1994年に建てられ、1階にテナントは入っていない。冷暖房が効き、ソファやトイレ、ジュースの自動販売機がある。長崎支店の若手社員から「スペースに余裕があり、雨天や猛暑の時にバス利用者に活用してもらうのはどうか」とアイデアが出たという。パソコンとモニターを準備し、長崎バスのホームページ上に公開されているリアルタイムの路線バスの運行情報を映し出している。

開放が始まった13日の1階では親子向けのイベントが開催された。同市宝栄町の会社員、石井祐さん（39）は「3歳と小学1年の息子がおり、バスの待ち時間は目が離せない。暖房が効く中で安全に動き回れるのはありがたい」と話した。

利用は平日の午前8時半〜午後5時半。（貞松保範）