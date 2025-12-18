21日に京都市で開かれる全国高校駅伝競走大会に男子佐賀県代表として出場する鳥栖工業高駅伝部が17日、鳥栖市役所を訪れ、本番への意気込みを語った。3年の下森実直（みのり）主将（18）は「今まで支えてくれた全ての方々に感謝し、全力を尽くして、昨年を超えるような走りをする」と健闘を誓った。

同校の全国大会出場は16年連続50回目。県大会を2時間6分6秒で制し、2選手が区間記録を更新する走りを見せた。全国大会では県最高記録2時間4分12秒の更新と、8位入賞を目指す。

この日は選手ら9人を市職員が拍手で出迎えた。古川昌道監督（59）は34年ぶりの入賞を果たした昨年の全国大会を念頭に「昨年走った4人を前半の1〜4区にぶつけて流れに乗る作戦でいきたい。力があるチームなので、恩返しができるような走りができればと思う」と述べた。

大会当日は現地で応援する予定の向門慶人市長は「それぞれがベストを尽くせば県最高記録も破れるし、入賞と言わずもっと上の順位が目指せる。その上を目指す気持ちで頑張ってほしい」と奮起を促した。（前田絵）