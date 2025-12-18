佐賀県警の違法な取り調べで精神的苦痛を受けたなどとして、窃盗容疑で逮捕され不起訴となった男性と当時の担当弁護人が県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は17日、原告側の主張を認めた。原告側は佐賀市内で開いた記者会見で「常識的な判断をしてもらえた」と喜ぶ一方、県警による“密室捜査”を批判した。

原告側は、警察官は勾留中の男性に対し、自白すれば立件を減らすと誘いかけたり、黙秘していたのに容疑を明確に認める虚偽の自白調書への署名押印を求めたりしたことなどから「黙秘権の侵害」を主張。控訴審では「社会通念上相当と認められる方法や態様、限度を逸脱した取り調べだ」として認定された。

原告側代理人弁護士の半田望氏は「黙秘権侵害を正面から認めた。主張を全面的に受け入れてくれた」と高く評価。取り調べについては「利益誘導、虚偽の内容、うそをついて自白を取ろうとしたことを高裁が認定したもので、明らかに問題がある」と批判した。

男性の当時の担当弁護人を務めた原告の出口聡一郎氏は「もし男性が調書に署名していたら、密室なので『本人がやった』となっていたと思う。非常に危険な行為だが密室だから行われてしまう」と指摘。県警の科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正に関しても「誰も見てない状況で、1人で鑑定していたので不正が放置されてきた」と述べた。

「今回を個別の事件として捉えるのではなく、県警による不正の一環として捉えるべき」と強調した上で、「不正の根本に何があるのか、ということの検証がないのが問題。県警の不正に関し、第三者での調査を行うべきだ」と主張した。（才木希）