プロ野球の引退選手のセレモニーを兼ねた特別試合「THE LAST GAME 2025」が6日、北九州市民球場で行われ、20年に西武を退団し、ボートレーサーに転身した野田昇吾（32）＝福岡県糸島市出身＝が出場した。「自分のような人生を地元の人に知ってもらいたかった」。久しぶりに土の上で躍動した。

ボートレーサーの登録番号「5259」の背番号で登場。現役時代は投手だったが、今回は「EAST HOPES」の右翼で先発した。三回途中からは3番手で登板。失策や2連打などで2/3回を2失点。最速は100キロで、かつての148キロ左腕は「当時を知っているファンはショックかも」と苦笑いした。打撃では三回に二塁内野安打。痛烈な右飛も放ち「打撃は好きだったが、あそこ（外野）まで飛ぶとは」と驚いた。

鹿児島実高で3年春の選抜大会8強に貢献した野田は、西濃運輸を経て16年にドラフト3位で西武に入団。中継ぎで通算144試合に登板した。20年オフに戦力外通告を受け、現役を引退。「自分の体でアスリートとしてお金を稼ぎたかった」と、もともと関心があったボートレースへの転身を決意した。

身長175センチ以下、体重57キロ以下などが資格条件の中で、5カ月で体重を20キロほど落とすなどして、21年に養成所の試験に合格した。厳しい訓練を乗り越え、22年9月に卒業。同年11月にボートレース戸田（埼玉）でデビュー戦を迎え、23年7月に同場で初勝利を記録した。「ボートレースは一喜一憂できないところが中継ぎと似ている」と語る。

ラストゲームを終え、すがすがしい表情で「純粋に楽しめた」。今後の目標は「1着を増やして優勝して、後々は記念レースに出ること」。マウンドから水上へ旋回した人生。目標に向かって出力を上げていく。 （浜口妙華）