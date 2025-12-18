プロ野球・巨人の大城卓三選手らが17日、神奈川・伊勢原市にある東海大学医学部付属病院を訪問し、院内学級の子どもたちと交流しました。

これは巨人の社会貢献プロジェクト「Ghands」の一環で、2014年に菅野智之投手が後輩選手らを連れて、訪問を始めたものです。いまは東海大学出身の大城選手、山崎伊織投手、そして中川皓太投手が引き継いで、その活動を続けています。

この日は院内学級の6人の子どもたちとボール投げや輪投げなどをして遊んだり、サンタの格好でプレゼントを渡すなど、約1時間ほど一緒に時間を過ごしました。

今回参加した子どもの1人は骨髄移植を受けた男の子で、大の巨人ファン。本来なら去年参加するはずでしたが、体調を悪くして、参加が見送りになりました。そこで3選手がビデオメッセージを送ると、とても喜び、今年改めて、参加できるのを楽しみにしていたそうです。今回、3人に“ビデオメッセージが力になった、抗がん剤治療も頑張れた“という旨の手紙を読み上げてくれたといいます。

大城選手は「感無量でした。泣きそうになりました。この子たちにもっと頑張ってもらえるように、自分も頑張りたいです」と胸を打たれた様子。中川投手も「僕もグッときました。プロ野球選手であることで、テレビで見てもらえたりとか・・・現役じゃないと見られないこともあるので、その面で考えると、やっぱり1年でも長く現役を続けたい。球場に来られない子たちもいるので、テレビ越しでもプレーしている姿で元気を与えられるようにやりたいなと思います」と意気込みを口にしました。

今回が2年目の訪問となる山崎投手も「これがきっかけで頑張れたという子がいたので、本当に来られて良かった。（頑張ってもらうためにも）野球で目立った活躍をしないといけないなと思うので頑張ろうと思います」と子どもたちとの交流からパワーをもらったようでした。