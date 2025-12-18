お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。「結婚したい」と感じる瞬間を明かした。

「令和の婚活に吠える夜」のテーマで、MCの上田晋也から「大久保は結婚という形を取らなくてもいいって言ってたっけ?」と確認されると「いいえ!結婚したいです」と力強い声で否定した。

続けて「私は今年足を骨折して2カ月松葉づえだった時に、やっぱり1人じゃ生きていけないってことを実感しました」と結婚したい思いが強くなったことを明かした。

また「後、最近は家に帰るまでに1人分の食材を買ってマンションに向かってるじゃないですか。そうすると家の近くに児童館があるので、お母さんたちが家族分の食材の入ったネギとか豆腐とか、そして子供を前に乗せて自転車で通り過ぎていく。そうすると、私は今から家に帰って1人分の食事を料理して10分ぐらい食べるけど、この方たちは団らんがあって…キャッキャッ（家族で）食べるんだろうな」と家族で食卓を囲んでいる様子を思い浮かべるという。

そんな中、自身は「買った食材が麻婆茄子。レトルトのものが2、3人前ぐらいしかない。だから1回作ると3日ぐらい食べなきゃいけない。これはちょっと…人がいた方がいいなって切実に思ってます。謙虚に思ってます!」と切実な思いを吐露。これに上田は「とりあえず…その寂しいトーンだけやめて」とお願いして笑いを誘った。