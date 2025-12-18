秋野暢子、キャベツ半玉を丸々使った“豪快”手作りロールキャベツを披露「凄すぎます…」「これは、ナイフとフォークで食するのでしょうか」
俳優の秋野暢子（68）が17日、自身のSNSを更新。キャベツ半玉を“丸々”使ったロールキャベツを披露した。
【写真】「凄すぎます…」秋野暢子が手作り、キャベツ半玉を丸々使った“豪快”ロールキャベツ
SNSでは、日々の手作りごはんをシェアすることが日課となっている秋野。この日は、「今夜はデッカイロールキャベツがメインです」とつづり、キャベツ半玉をそのまま使用したロールキャベツを披露。キャベツの中に具材がたっぷり詰まった大きなロールキャベツが、器ギリギリに盛られている。
豪快な手料理に秋野も「ちょっとデカすぎかな」とコメント。続けて「厚揚げを豚バラで巻いて、焼き揚げして青のりと少々塩をふりかけて」作ったおかずと、「隠し味に柚子胡椒」が効いた、ほうれん草とにんじんで作った「白あえ」を紹介した。
多彩な手料理の数々に、ファンからは「美味しそう」「凄すぎます…」「これは、ナイフとフォークで食するのでしょうか」などのコメントが寄せられている。
【写真】「凄すぎます…」秋野暢子が手作り、キャベツ半玉を丸々使った“豪快”ロールキャベツ
SNSでは、日々の手作りごはんをシェアすることが日課となっている秋野。この日は、「今夜はデッカイロールキャベツがメインです」とつづり、キャベツ半玉をそのまま使用したロールキャベツを披露。キャベツの中に具材がたっぷり詰まった大きなロールキャベツが、器ギリギリに盛られている。
多彩な手料理の数々に、ファンからは「美味しそう」「凄すぎます…」「これは、ナイフとフォークで食するのでしょうか」などのコメントが寄せられている。