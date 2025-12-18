まさに「鋼のメンタル」である。市の元秘書課長（54）との「ホテル密会」を報じられた前橋市の小川晶・前市長（42）。11月27日に辞職を余儀なくされたのは周知の通りで、辞職に伴い、1月に出直し選挙が行われることになったが、その原因を作った小川氏が12月17日、まさかの再出馬表明会見を行ったのだ。

ホテルでの密会は10数回に及んだが、小川氏は男女の関係を否定し続けてきた。折しも「お相手」の元秘書課長は停職6か月の処分を下され、年内での退職が決まったばかり。出馬となればその件が蒸し返されることは必定だが、それでも立候補を決意したメンタルの強さには驚くばかりである。

前橋市の小川晶・前市長

この小川前市長の特異なパーソナリティーの原点はどこにあるのか。「週刊新潮」では騒動の発覚当時、彼女を知る関係者に取材し、その人間性を詳らかにしている。彼女の父が「ホテル密会」騒動について明かした胸中とは。当時の記事を再録し、彼女の政治家としての資質を検証してみよう。

（「週刊新潮」2025年10月9日号を一部編集の上、再録しました。文中の年齢、肩書等は当時のままです）

＊＊＊

まるで水商売

昨年の市長選で勝利し、前橋市で初の女性市長として注目された彼女には、かねて艶聞が絶えなかったとか。市政関係者が声をひそめる。

「群馬県議だった頃から、彼女との関係が取り沙汰された男性は政界や経済界を中心に数限りない。彼女は独身ですが、うわさの相手が既婚者であることもしばしば。彼女はすぐに男性の肩や背中に手を触れる。ボディタッチの様子を見て“水商売のおネエさんみたい”だと思いましたね」

タイプは清原和博

また、こんな異名も奉られていた。

「窮地に陥りそうになるとすぐに泣くので、周囲は“泣きのアキラ”と呼んでいます。例えば冠婚葬祭などを欠席して、その不義理を責められたときにもすぐに泣く。立場が危うくなると、年上の男性に泣きながら電話をかけて助けを乞う。市議会でもこの手に引っかかって、市長の応援団と化した“小川ボーイズ”が形成されています。今回の報道後も、親しい市議に電話して“本当に何もないのに……”と涙ながらに訴えているそうです」（さる前橋市議）

しかし、この泣き落とし作戦は、誰にでも実践しているわけではない。

「“この人は何票持ってるか”“使えるか”などと値踏みした上で、こびることが得になると判断して泣きつくんです。初対面の人に対して泣くこともあるので、もう女優ですよ」（同）

お相手の容姿にも傾向が。

「“清原和博がタイプ”と言っていました。たしかに、彼女とうわさになる男性は年上でガタイのいい人ばかりなんですよね」（同）

「利口な子だったのに……」

そんな彼女は中央大学法学部を卒業後、司法修習で訪れた前橋にて弁護士、県議、そして市長と、着実にエリート街道を歩んできた。が、彼女の故郷は千葉県匝瑳（そうさ）市にある。

匝瑳市は都心から電車で2時間以上。のどかな田園風景が広がる海辺の町だ。この地で米農家の父と、市役所に勤務する公務員だった母のあいだに生まれた。彼女の幼少期を、近隣住民はこう述懐する。

「子供の頃から、晶はとにかくずば抜けて頭が良いと評判だったよ。お母さんが教育熱心だったんじゃないかな。小さい頃から水泳教室とピアノ教室に通っていてね。彼女には兄と弟がいるけど、彼女だけ、茨城の私立高校に進学したんだよ。利口な子だったから、どうしてこんなことになってしまったのか、不思議だね」

また、この近隣住民は市長の父について、こう語る。

「このあたりの農家からとても頼られる存在だよ。作り手がいなくなった耕作地は、彼が一手に請け負ってくれる。人の何倍も働くから感心するよ。農政に関する意見を強く持っているけど、われわれにそういう話をすることもないしね」

父は“界隈”の大物

実はこの父が、ある界隈でその名を轟かせる大物なのである。過激派に詳しいジャーナリストによれば、

「市長の父は反TPPや反原発、三里塚闘争での勝利を掲げる全国農民会議の共同代表です。新左翼組織・中核派の機関紙である『前進』や週刊『三里塚』に登場し、農地を守るためのデモに参加しては、農民を鼓舞する檄を飛ばしています」

かなりコワモテの予感だが、当の父は今回の一件をどう見ているのか。いざ尋ねてみると、

「娘からの連絡はない。ついこの間、妻が亡くなって、そのときの葬式で話したのが最後だな」

とした上で、

「ニュースのことはテレビで知ってる。娘には娘の考えがあるわけで、娘の生き方だから、親がどうこう言うことじゃない。恋愛はそのときの好き嫌いだから、仕方のないことだよ」

闘士のイメージとはほど遠い、子煩悩なパパである。

「もちろん、応援したいことはしたい。ただ、責任は持ってほしい。そして一度やると決めたのなら、やればいい。娘は昔から意志の強い子だったから」

＊＊＊

父が述べた言葉通り、小川氏は自らの意志を貫き、立候補を表明した。なるほど、確かに意志は人一倍、いや10倍、20倍強いのだろう。それがなければ、これだけ周囲を巻き込み、また、前橋市の評価を全国的に貶めてもなお、市政の表舞台に返り咲こうなどとは到底思うまい。その自己愛の強さたるや……。

再選挙は1月5日に公示され、1月12日に投開票が行われる。 前橋市民の判断はいかに。

