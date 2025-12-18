秋篠宮さまの“還暦会見”が話題を呼んでいる。11月30日に60歳となられた殿下だが、これに先立って恒例の記者会見に臨まれた。その席で“公的な活動の規模を縮小するしかない”と明言されたのだ。

＊＊＊

【写真を見る】眉毛をつり上げ、目を細めて… ニコニコ笑顔で「家庭円満アピール」に余念がない紀子さま

そのお言葉は、記者から「今後、公的な活動の担い手が減ることが想定される中、どうご覧になっているか」という質問に対してのものだった。

《これは、高齢化も含めて、公的な活動の担い手が減ってきているというのは、もう間違いないことです。しかし、その状況を変えるのは、今のシステムではできません。いかんともし難いことだと思います。やはり、全体的な公的な活動の規模を縮小するしか、今はないのではないかと思います》

高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」とは、ある種、対極的にも聞こえるが、殿下が公的な活動について発言されるのは今に始まったことではない。

秋篠宮さま

《例えばですけれども、二つのものに出席依頼があったとします。もし活動量を少し抑えるというのであれば、夫婦単位であれば一人ずつ行くとか、そういう工夫はできるのではないかと思っております》（令和6年のお誕生日会見）

《ずっと以前に私は公的なものというのは、受け身的なものではないかというお話をしたことがありましたけれども、したがって、依頼を受ければ引き受けることが多いわけですよね。一方で、先ほどお話があった皇族の数の減少というものもありますし、両方を考え合わせますと、何らかの見直しを行うということは必要になってくるのではないかと思います。ただ、例えば私に関わるもので、私が主導して、ということではないのですね。あくまでそれを主催している人と宮内庁で話し合う事柄かと思います》（令和5年のお誕生日会見）

以前より“公的な活動の縮小”を繰り返し訴えられてきたのだ。そうはおっしゃっても天皇陛下ほどお忙しくはないのではないか。元宮内庁職員で皇室解説者の山下晋司氏に聞いた。

陛下よりもお忙しい

「ちゃんと数えたわけではありませんが、外出を伴う公務では秋篠宮殿下のほうが多いでしょうね。陛下は毎週火曜日と金曜日に内閣からの書類に署名などをされるデスクワークがありますし、宮中祭祀も多くあります。そういった皇居内でのお仕事が数多くあり、お忙しい日々をお過ごしです。陛下と秋篠宮殿下を比較すること自体好ましくありませんが、秋篠宮殿下もお忙しいのは間違いありません」（山下氏）

ネット上には「水族館や動物園に行くのを減らしたら？」なんて口さがない声も上がっているが。

「それは殿下が日本動物園水族館協会の総裁を務めておられるからです」（山下氏）

秋篠宮さまは日本動物園水族館協会だけでなく、山階鳥類研究所、大日本農会、大日本山林会、日本植物園協会、家畜資源学術標本基金などで総裁を務め、日蘭協会、全日本愛瓢会、日本水大賞委員会などでは名誉総裁を務められている。ちなみに、全日本愛瓢会とはいうのはヒョウタンの愛好家の会である。これらを整理すればいいのでは？との指摘もある。

「それも難しいと思います。例えば、大日本農会というのは農業の発展を目的として明治期に作られた団体で、初代総裁（当時は会頭）は孝明天皇の義弟で明治天皇の義理の叔父に当たる北白川宮能久親王です。戦前から皇室の中で誰かに引き継がれてきた公務というものもあるので、これを整理するというのは現実的に難しいと思います。一方で秋篠宮殿下としてお受けになったものとして、日本テニス協会の名誉総裁があります。これは眞子さんに引き継がれ、現在は佳子内親王殿下が3代目を務めておられます」（山下氏）

テニスと言えば、上皇ご夫妻のイメージだが。

公務が秋篠宮に集中

「皇后陛下の日本赤十字社名誉総裁は別格ですが、基本的に天皇・皇后両陛下は常設団体の名誉総裁や総裁に就くことはありません。日本テニス協会名誉総裁は皇室で一番テニスが強いといわれている秋篠宮殿下に日本テニス協会から依頼があってお受けになったのでしょう。皇族として好ましいという宮内庁の判断と、応援しようという秋篠宮殿下のお考えからお受けになったものと思われます。こういった殿下のご判断でお受けになったものは、基本的に他の宮家が引き継ぐということはありません。結果、二人のお子さまに引き継がれていったわけです」（山下氏）

2019年の天皇陛下の即位にあたり増えた公務もあるという。

「令和になり、それまで皇太子が務めていた公務を皇嗣の秋篠宮殿下がほとんど引き継がれました。では、それまで秋篠宮殿下が担っておられた公務はどうするのかという話になるのですが、一部、眞子さんが引き継がれたものもあるとはいえ、ほとんどは担い手がいないということになりました。殿下も平成29（2017）年の記者会見で『私が今しているものを今度は譲る先がない』とおっしゃっています。結局、平成時代の公務の多くをそのまま担っておられるのです」（山下氏）

秋篠宮家の仕事に皇嗣としての仕事が加わったということだ。

「さらに、皇族の高齢化も進んでいますので、多くの活動が秋篠宮殿下に集中することになっています。それだけに秋篠宮殿下のお言葉は、まさにその通りだと思います」（山下氏）

秋篠宮さまのお言葉を受け、宮内庁は公務の見直しについて「あり得る」との考えを示している。

宮内庁のセット戦略

「『あり得ない』とは言わないでしょう。皇室の公務を担い手の年齢や時代に合わせて常に見直すことは、宮内庁の責務です。平成時代にも天皇陛下の高齢化に伴って公務の軽減を図ってきました。例えば、式典にはお出ましになるが、お言葉はやめるといったもので、お出まし自体をなくすのではなく、中身の見直しで軽減を図ってきましたので、公務の数自体はあまり変わらない状況が続いています」（山下氏）

大した軽減になっていないようだ。

「私的な活動に力を入れている皇族もいらっしゃいますが、秋篠宮殿下は研究など私的な活動をおやりになる時間はほとんどないのではないかと思っています。ネット上では秋篠宮殿下に対して批判的な言葉もあるようですが、本当にお忙しい日々をお過ごしだと思います」（山下氏）

公的な活動について、抜本的な見直しはできるのだろうか。

「公務というのは絶対数があるというより、担う皇族がいらっしゃることで生まれると考えたほうがいいですね。そういったことも含めて、宮内庁は普段から国民に対してしっかりと説明責任を果たすことが重要です。2023年に広報室を新設し、ネットでも皇室広報に務めています。昨年からはInstagramも開始しましたが、10代、20代の若者へはリーチできていません。私は今回の秋篠宮殿下の記者会見でのご発言では、“公的な活動の縮小”よりも宮内庁のネット運用についての発言に注目しました」（山下氏）

秋篠宮さまはこう語っていた。

《宮内庁がインスタグラムを始めて2年近く経たつのでしょうか。そして、最近は私たちのところもそうですし、宮家全体がインスタグラムで紹介されるようになり、フォロワー数もかなり多くて、結構なことだと思います。月に一度程度の投稿ですので、即時性という点はそれほどありませんけれども、私としてはどれも実際に出席した行事についての写真を紹介するのが目的ですので、そのことをそれ以上でもなく、それ以下でもなく、知ってもらえればいいのかなと思います。／ただ一つ、私は、以前にウェブサイトとSNSの関係を惑星と衛星に例えたことがあったと思います。惑星と衛星が結び付いている。どういう状況かというと、SNS、宮内庁の場合はインスタグラムがあって、それが惑星たるウェブサイトとリンクしていて、ウェブサイトがインスタグラムのアーカイブになっている必要があると思うのですね。ところが今、この前も試してみると、そのインスタグラムの写真からアーカイブのところに一足飛びに移動することができない状態になっています。ある一つのこういう行事に出ましたということが、インスタグラムで紹介されるわけですけれども、その本体であるウェブサイトの方に、もう少しいろいろな情報が入っているわけですので、そのあたりがリンクすると、いいのかなというふうに思ったところです。》

「秋篠宮殿下が宮内庁のネット運用について発言されたのはこれが初めてではありません。3年前の記者会見でもSNSとウェブサイトの関係を衛星と惑星に例えて話されました。今回と同じですが、情報の本体はあくまでも惑星にあたるウェブサイトであって、衛星にあたるSNSで情報の一端を知り、もっと詳しく知りたい人はウェブサイトで見てもらう。その連携が理想というものです。しかし、その連携が上手くできていないわけです。そもそも宮内庁は、ウェブサイトを使って説明責任を果たすという考えはないようです。詳細は省きますが、要は国民に知ってもらう手段がいまだに宮内記者会を中心とした報道機関だという考えなのでしょう。例えば、今年行われた悠仁親王殿下の成年式は9月6日に執り行うと2月27日に発表したのですが、ウェブサイトには掲載しませんでした。考えられない対応です。写真や動画の配信に力を入れることも大事なことですが、せっかくウェブサイトという直接、国民に説明できる場があるのですから、それを使って普段から説明責任をしっかり果たしていくべきです」（山下氏）

デイリー新潮編集部