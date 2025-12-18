【全2回（前編／後編）の前編】

自民党と日本維新の会が共同提出した議員定数削減法案には「自動削減条項」が盛り込まれた。前代未聞のその内容に与野党から異論が噴出。「茶番」とあきれる声もある中で、懸念されるのが高市早苗首相（64）のやつれぶりだ。高い政権支持率のウラで一体、何が……。

【写真を見る】「激ヤセ」する前の高市首 現在と比較すると「まるで別人」

東京・紀尾井町のホテルニューオータニにある西洋料理店「ベッラ・ヴィスタ」は、地上40階からのきらめく夜景を眺めながら、まき焼きの肉料理を含むコースを楽しめる。プレミアムディナーは1人2万3000円という高級店だ。その周囲を、多数のSPが固めたのは12月5日の夜のこと。

高市早苗首相

麻生太郎副総裁（85）、鈴木俊一幹事長（72）、萩生田光一幹事長代行（62）ら自民党幹部に加え、木原稔官房長官（56）ほか官邸幹部を含む総勢17人が一堂に会したのである。主催者は高市首相。首相就任から46日目にして、これが初めての夜の会合だった。

当日、高市首相の正面には麻生氏が座り、その両脇を鈴木氏と有村治子総務会長（55）が挟む形となった。会食は午後7時半ごろに始まり、1時間半ほど続いた。

「“飲み会嫌い”を公言している高市首相ですが、この日は周囲の忠告に従って渋々、会食を開催した格好です。首相は乾杯の時のシャンパンに少し口をつけた程度で、ほとんど飲んでいなかったそうです」（自民党関係者）

高市首相は正面の麻生氏や、自身の左右に並んで座った松山政司参院会長（66）、石井準一参院幹事長（68）らに気を配りつつ、

「公明党が離脱した時はどうなるかと思いましたが、皆さまのおかげで何とかやってこられています。今後とも、引き続きよろしくお願いいたします」

と述べるなど、殊勝な態度だったという。また、麻生氏が首相に対して、

「定期的に食事会を行うように」

そう苦言を呈する場面もあったと伝えられる。

世論の風向きをも変えかねない問題

「今後、このような会食が節目ごとに開催される見込みですが、スケジュールには配慮が必要でしょう」

とは先の関係者。

「出席者からは“開始時間が遅い”“翌日の地元での予定を一部キャンセルせざるを得なかった”という不満の声が上がっています。とはいえ、高市首相はこの間、日米首脳会談や党首討論の準備に追われ、会合どころではありませんでした。しかも週明けの8日より補正予算案の審議が始まり、臨時国会の審議は17日の閉会に向けて山場を迎えます。他の日程では空きがなかったと聞いています」（同）

厳しい日程の中、好まぬ飲み会もこなして党内の関係強化に乗り出すなど、政権運営に腐心する高市首相。頼みの綱は国民の支持で、JNNによる6日・7日の世論調査でも75.8％という高支持率を維持している。

だが、高市首相は今後の展開次第でその世論の風向きをも変えかねない問題を抱えている。自民党と日本維新の会が5日、衆院に共同提出した衆議院議員の定数削減法案である。

苦しい立場ゆえの決定

政治部デスクが解説する。

「もともと、自民と維新の連立合意書には“1割を目標に衆議院議員定数を削減するため、令和7年臨時国会において議員立法案を提出し、成立を目指す”と記されていました。この間、維新の吉村洋文代表（50）が“政治改革のセンターピンは議員定数の削減”と語るなど、議員定数削減は連立維持のための“絶対条件”に位置付けられてきたという経緯があります」

合意書を踏まえ、定数削減法案は〈現行の定数465人の1割を目標として削減する〉とうたっているが、

「“1年以内に結論が出なければ、小選挙区で25人、比例区で20人削減に向けて区割り改定する”という“自動削減条項”が、特に問題視されています」（同）

実際、法案提出に向けて自民党内も紛糾した。政治制度改革本部では異論が噴出。5日の総務会でも複数の欠席者が出たほか、棚橋泰文元国家公安委員長（62）が「認められない。退席する」と言い放って途中退席するなど、異常な様相を呈したのである。

加藤勝信政治制度改革本部長（70）に聞くと、

「会議の中ではもちろん、異論も出ました。例えば“小選挙区を実際に削減すれば、調整が大変だが分かっているのか”という現実的な指摘もありました」

と認めながら、

「定数削減は、そもそも連立合意という枠組みの中で決められたものです。従って、定数削減そのものの是非よりも、連立合意において維新側と交わした約束を履行することが極めて重要でした。中には“苦渋の選択だ”と述べる方もいましたが、最終的に結論を出す段階では、全員が了承するに至りました」

連立の合意内容をほごにできない苦しい立場ゆえの決定だと強調するのである。

「維新の主張に振り回されている」

しかし、政治制度改革本部でも定数削減に反対の論陣を張った岩屋毅（たけし）前外務相（68）はこう指摘する。

「議員定数は、言うまでもなく選挙制度の根幹をなす重要な要素です。定数だけを取り上げて、“ただ減らせばいい”という議論は、あまりにも乱暴だと言わざるを得ません」

岩屋氏は、自動削減条項にも批判の矛先を向ける。

「自分は『問答無用条項』と呼んでいるのですが、あらかじめ結論を法案に盛り込むのは、他党と対話する姿勢を根本的に欠いています。定数削減を連立合意の内容に入れたのは、少々軽率だったと思います」

森山裕前幹事長（80）もこう憂慮する。

「私は『10増10減』 を決めた際の選対委員長でした。あの時も本当に大変でしたから、今回の定数削減はそう簡単にはいかないと思います。定数削減は基本的には民主主義のルール、土台づくりに関わることですから、エイヤでやれるような話ではありません」

さらに、大岡敏孝衆議院議員（53）も言う。

「維新の主張に振り回されていますよね。議員数を減らすことで国が強くなりますか。成長するんですか」

後編では、激ヤセが不安視される高市首相の健康問題などについて詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年12月18日号 掲載