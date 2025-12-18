©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストに東京ホテイソンを迎え、浅越ゴエが大好きな“あんこ”の名店を再び巡る「いつかはあんこを極めたい浅越ゴエ」と、5年目を迎えた好評ロングラン企画「すゑひろがりずの東海道五十三次ドライブ旅」をテーマにお届けする。

「すゑひろがりずの東海道五十三次ドライブ旅」は、すゑひろがりずが東海道五十三次の宿場町を京都から車で巡り、その土地の歴史やグルメを楽しみながら東京・日本橋を目指す行き当たりばったりの旅企画。2021年にスタートした旅も5年目を迎え、ついに残り12宿となった。

静岡県内を東に向かう2人は、前回たどりついた41宿目「原宿」を出発し、次の「沼津宿」へ。沼津といえば吉本の劇場「沼津ラクーンよしもと劇場」があるところ。以前、こちらによく出演していたすゑひろがりずは、懐かしい劇場を訪ねる。楽屋にいたのは静岡県住みます芸人・ぬまんづ。「沼津に来たら魚を食べていただきたい！」と海鮮がおいしいオススメの店に2人を案内してくれるのだが…。思わぬハプニングにロケ一行は大混乱！

次に向かったのは、すゑひろがりず・三島が勝手に「ライバルだと思ってる」という「三島宿」。歌川広重が描いた浮世絵と同じポーズで写真を撮ろうと奮闘した結果、またも奇跡の1枚が生まれる!?

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。※12月18日(木)はよる11時23分放送