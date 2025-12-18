スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「焼き芋の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「焼き芋の好きな食べ方は？」

・「焼き芋の好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 … そのまま 72%
・2位 バター 14%
・3位 塩少々 8%
・4位 アイス添え 5%

※小数点以下四捨五入

38,140票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

サツマイモのホイルバター焼き


【材料】（2人分）

サツマイモ 1/2~1本
<シナモンバター>
  バター 20g
  シナモンパウダー 適量
ハチミツ 適量
バニラアイス 1パック

【下準備】

1、サツマイモは両端を少し切り落とし、皮ごときれいに水洗いして幅5〜6cmに切る(2等分する)。水に放ち、ぬれたまま1個ずつラップに包んで電子レンジで2〜3分加熱し、向きを変えてさらに2〜3分加熱する。竹串を刺してみてスッと刺さったらOKです。電子レンジは600Wを使用しています。



2、＜シナモンバター＞のバターは常温にもどし、他の＜シナモンバター＞の材料を混ぜ合わせる。

3、オーブンを250℃に予熱しておく。

【作り方】

1、サツマイモのラップを外してアルミホイルで包み、250℃に予熱しておいたオーブンで10分焼く。



2、上面に十字に切り込みを入れ、＜シナモンバター＞をのせ、ハチミツをかける。別の容器にバニラアイスを入れ、添える。スプーンですくってアイスと一緒にいただきます。



【このレシピのポイント・コツ】

ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお使いのオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。

(E・レシピ編集部)