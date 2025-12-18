「焼き芋の好きな食べ方は？」＜回答数38,140票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第387回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「焼き芋の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「焼き芋の好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
サツマイモのホイルバター焼き
【材料】（2人分）
サツマイモ 1/2~1本
<シナモンバター>
バター 20g
シナモンパウダー 適量
ハチミツ 適量
バニラアイス 1パック
【下準備】
1、サツマイモは両端を少し切り落とし、皮ごときれいに水洗いして幅5〜6cmに切る(2等分する)。水に放ち、ぬれたまま1個ずつラップに包んで電子レンジで2〜3分加熱し、向きを変えてさらに2〜3分加熱する。竹串を刺してみてスッと刺さったらOKです。電子レンジは600Wを使用しています。
2、＜シナモンバター＞のバターは常温にもどし、他の＜シナモンバター＞の材料を混ぜ合わせる。
3、オーブンを250℃に予熱しておく。
【作り方】
1、サツマイモのラップを外してアルミホイルで包み、250℃に予熱しておいたオーブンで10分焼く。
2、上面に十字に切り込みを入れ、＜シナモンバター＞をのせ、ハチミツをかける。別の容器にバニラアイスを入れ、添える。スプーンですくってアイスと一緒にいただきます。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお使いのオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「焼き芋の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「焼き芋の好きな食べ方は？」
・「焼き芋の好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 … そのまま 72%
・2位 バター 14%
・3位 塩少々 8%
・4位 アイス添え 5%
※小数点以下四捨五入
38,140票
・2位 バター 14%
・3位 塩少々 8%
・4位 アイス添え 5%
※小数点以下四捨五入
38,140票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
サツマイモのホイルバター焼き
【材料】（2人分）
サツマイモ 1/2~1本
<シナモンバター>
バター 20g
シナモンパウダー 適量
ハチミツ 適量
バニラアイス 1パック
【下準備】
1、サツマイモは両端を少し切り落とし、皮ごときれいに水洗いして幅5〜6cmに切る(2等分する)。水に放ち、ぬれたまま1個ずつラップに包んで電子レンジで2〜3分加熱し、向きを変えてさらに2〜3分加熱する。竹串を刺してみてスッと刺さったらOKです。電子レンジは600Wを使用しています。
2、＜シナモンバター＞のバターは常温にもどし、他の＜シナモンバター＞の材料を混ぜ合わせる。
3、オーブンを250℃に予熱しておく。
【作り方】
1、サツマイモのラップを外してアルミホイルで包み、250℃に予熱しておいたオーブンで10分焼く。
2、上面に十字に切り込みを入れ、＜シナモンバター＞をのせ、ハチミツをかける。別の容器にバニラアイスを入れ、添える。スプーンですくってアイスと一緒にいただきます。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお使いのオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
(E・レシピ編集部)