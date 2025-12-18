ヤンキースの元クローザー、ルーク・ウィーバー（32）がメッツと2年総額2200万ドル（約34億円）の契約に合意した。AP通信が18日に報じた。右腕ウィーバーは、クレイ・ホームズ、デビン・ウィリアムズに続き、再編が進むメッツ投手陣に加わる元ヤンキースの一人となる。

ウィーバーは、2024年9月に不調だったホームズに代わってヤンキースのクローザーを務めたが、2025年シーズン開幕時にはウィリアムズにその座を譲った。その後、4月下旬に不振のウィリアムズに代わって再びクローザーを任されたものの、6月1日に左ハムストリングを痛めて離脱した。

故障前のウィーバーは24試合に登板し、防御率1.05、9度のセーブ機会で8セーブを記録。6月下旬に復帰後は40試合で防御率5.31、セーブ機会は3度あったが、セーブは挙げられなかった。

メジャー10年目のウィーバーは通算で38勝49敗、防御率4.74、12セーブ。これまでにカージナルス（2016〜18年）、ダイヤモンドバックス（2019〜22年）、ロイヤルズ（2022年）、レッズ（2023年）、マリナーズ（2023年）、ヤンキースでプレーしてきた。