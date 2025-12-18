ÅÏÉôÆÆÏº¡¢¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤ÇÂç¸æ½êÇÐÍ¥¤Ë¡¡ßÀÄÅÎ´Ç·¤Î½Ð±é¤â·èÄê
¡¡2026Ç¯1·î4Æü21»þ¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤ËÅÏÉôÆÆÏº¤ÈßÀÄÅÎ´Ç·¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¥à¥í¥Ä¥è¥·¼ç±é¡Ø¤¦¤ÁÊÛ¡Ù¤¬2026Ç¯¿·½ÕSP¤È¤·¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡¡ÌÚÆîÀ²²Æ¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤Ë
¡¡2023Ç¯10·î´ü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¶â9¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤Ï¡¢¥à¥í±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Â¢Á°ÊÙ¤È¸ÄÀË¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¥êー¥¬¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£Á´11ÏÃ¤ÎÊ¿¶Ñ¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤¬3.8¡ó¡Ê¢¨¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù¡¿´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµÏ¿¡¢¤Þ¤¿Á´ÏÃ¤È¤âÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¤ÎÇÛ¿®¿ô¤¬200Ëü¤òÄ¶¤¨¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¿ô¤¬2400ËüºÆÀ¸¡Ê¢¨TVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð¡¿³ÆÏÃÊüÁ÷¸å8Æü´Ö¤Ç¤ÎTVer¡¦FOD¤Î¹ç·×ÃÍ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÈÇºÇ½ª²ó¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Â¢Á°¡Ê¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×½÷Í¥¡¦³Þ¸¶ÍüÇµ¡ÊµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ë¤òÄ¹Ç¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¿Ä¶ÉÒÏÓ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¥¯¥Ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¢Á°¤ÏÀäË¾¤·¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤¹¤é¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¿·¿ÍÊÛ¸î»Î¡¦Å·Ìî°É¡ÊÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¡Ë¤Î¥Ñ¥é¥êー¥¬¥ë¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£°É¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¢Á°¤ÏÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä°É¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ÀµµÁ¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¢Á°¼«¿È¤â¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥Ñ¥é¥êー¥¬¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥à¥í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢¿ûÌîè½±û¡¢Æü¸þÏË¡¢Æþ»³Ë¡»Ò¡¢Åìº¬ºî¼÷±Ñ¡¢ÁáÀ¥·Æ¡¢ËÜÂ¿ÎÏ¡¢»þÇ¤»°Ïº¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¡¢Â¼Àî³¨Íü¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢¼ò¸þË§¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬ºÆ½¸·ë¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ç½é¤ÎÊÛ¸î»ÎÌò¤ò±é¤¸¤ëÌÚÆîÀ²²Æ¤¬¡¢¥Ñ¥é¥êー¥¬¥ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢Â¢Á°ÊÙ¡Ê¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡ÅÏÉô¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¸æ½êÇÐÍ¥¡¦¸àÂå²ÆÀ¸¡£ßÀÄÅ¤¬±é¤¸¤ë½õ´ÆÆÄ¡¦ÅâÂôÍ´´õ¤Î´ë²è¤Ë»¿Æ±¤·¡¢ÅâÂô¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥åーºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÅâÂô¤Ï30Ç¯´Ö½õ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¤é¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ëÌ´¤Î¼Â¸½¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÆü¡¢¤¤¤¯¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤â¸àÂå¤¬¸½¾ì¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤«¤é¡ÖµÞ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢°ìÊýÅª¤Ë¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¸àÂå¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê»£±Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÈÁ¬¤òÀÚ¤Ã¤ÆÀ©ºîÈñ¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÅâÂô¤Ï¡Ö¤¤¤Äº¢¡¢ÂÎÄ´¤ÏÌá¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Ä´À°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ª¡×¤ÈÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ª¥Õ¥¡ー¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¡£º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿ÅâÂô¤Ï¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦µÈ²¬·ÃÍý»Ò¡ÊÆþ»³Ë¡»Ò¡Ë¤ËÁêÃÌ¡£Â¢Á°¤È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー»þÂå¤«¤é¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢¼«¿È¤âÂ¢Á°¤é¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿µÈ²¬¤Ï¡¢ÅâÂô¤òÏ¢¤ì¤Æ¹áÀ¡Ë¡Î§»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤ë¡£ÅâÂô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Â¢Á°¤Ï¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦Èõ¸ý¿·¡ÊÌÚÆîÀ²²Æ¡Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡¡12·î19Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Ç¤Ï»ÕÄïÌò¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¥à¥í¤ÈÅÏÉô¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÂÐÎ©´Ø·¸¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÅâÂô¤ò±é¤¸¤ëßÀÄÅ¤È¥à¥í¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¿ÈÂå¤ï¤êÃé¿ÃÂ¢¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î2Æü¡¢3Æü¤Ë¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°ìµóºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÏÉô¡¢ßÀÄÅ¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅÏÉôÆÆÏº¡Ê¸àÂå²ÆÀ¸Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦ËÜºî¤Î°õ¾ÝÏ¢¥É¥é¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êー¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢¥à¥í¤µ¤ó¤Ë¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸àÂå¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤¬ÇÐÍ¥Ìò¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¤ä·º»ö¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Íý²ò¤Ç¤¤ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉÁ¤¤¤¿ÇÐÍ¥Áü¤òÁÇÄ¾¤Ë±é¤¸¤¿¸àÂå¤ò¡¢´ÆÆÄ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥à¥í¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥à¥í¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¥à¥í¤µ¤ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡È¥à¥í¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤¤ÆÅöÁ³¤À¡É¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥à¥í¤µ¤óÃæ¿´¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î―¡Ù¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢Ï¢¥É¥é¤òºî¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºîÉÊ¤òÍý²ò¤·¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥à¥í¤µ¤ó¤¬¡ÈËÍ¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ê¢¨¡Ë¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬ºîÉÊ¤«¤é¡È²¿¤«¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¢£ßÀÄÅÎ´Ç·¡ÊÅâÂôÍ´´õÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡¦ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛÅâÂô¤¬ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÂ¢Á°¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¶¦´¶¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¥à¥í¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤Ç³Ú¤·¤¤¸½¾ì»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤·¤¬¤Ê¤¤½õ´ÆÆÄ¤ÈÂç¸æ½êÇÐÍ¥¤Î¹¶ËÉÀï¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢£¶â¾ë°½¹á¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¥³¥á¥ó¥È¥à¥í¤µ¤ó¤«¤é¡È¤³¤Î¸àÂåÌò¤Ã¤ÆÅÏÉô¤µ¤ó¤É¤¦»×¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡È»ä¤â¼Â¤ÏÅÏÉô¤µ¤ó¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡É¤ÈÂçÀ¼¤Ç¤ªÊÖ»ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï±³¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜ²»¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÅÏÉô¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡Ä¤È¼«Ê¬¤ÇÉõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥à¥í¤µ¤ó¤«¤é¡ÈÊ¹¤¯¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤è¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤°¤Ë¡È½Ð±é¤¹¤ë¤è¡É¤È¤ªÊÖ»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢Ì´¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥à¥í¤µ¤ó¤Ë¤â¡È°¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ªÊÖ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þ¤â¡¢ºÇ¹â¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÅÏÉô¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¸àÂå¤Ï¶Ê¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÏÉô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤ÊÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ßÀÄÅ¤µ¤ó¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÅâÂô¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢ÂæËÜ¤¬£±Ê¸»ú¤â·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤«¤é¡¢ßÀÄÅ¤µ¤ó¤ò¾¡¼ê¤Ë¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¼°¤ÊÌòÌ¾¤ò¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÂæËÜÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤ÇßÀÄÅ¤µ¤ó¤¬»öÌ³½ê¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë～¡×¤ÈÁ´¤¯¤â¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¤Û¤ÜÌòÌ¾¤È¤·¤Æ¤ªÌ¾Á°¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ßÀÄÅ¤µ¤ó°Ê³°¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ÊÊý¤Î¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤°¦¤ª¤·¤µ¤ò¡¢´°àú¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¢Á°¤µ¤ó¤ÈßÀÄÅ¤µ¤ó¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç·î9¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë