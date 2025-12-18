2026年春にTBS系で放送、U-NEXTで配信される山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』に生見愛瑠と柄本明が出演することが決定。あわせてティザームービーが公開された。

橋本エイジが漫画を担当し、梅村真也が原作を手がける同名漫画を実写化する本作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの生き様を、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”。Netflixシリーズ『今際の国のアリス』などを手がけたTHE SEVENの森井輝らがプロデューサーを務め、監督は渡辺一貴が担当する。

主演の山田が土方歳三を演じるほか、鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、胗俊太郎、宮粼秋人、岩永ひひお、奥野瑛太、高橋光臣、金子ノブアキ、安藤政信、桜井ユキ、綾野剛、中島健人の出演がこれまでに発表されている。

新たに出演が発表された生見が演じるのは、新撰組と土方歳三の真実を追い求める女性・市川真琴。天真爛漫な笑顔の奥に鋭い感性と繊細な表現力を秘めたキャラクターだ。

柄本が演じるのは、激動の幕末を生き抜いた明治時代の永倉新八。真琴は、ある老人のもとを訪ねるが、その老人こそが永倉新八その人だった。永倉は、世間で語られる「時代に取り残された悲劇の新撰組」とは全く異なる、彼らの本当の生き様と散り様を語り始める。物語の重要な語り部となる役どころだ。

あわせて公開されたティザームービーでは、土方歳三役の山田をはじめ、岡田以蔵役の中島、芹沢鴨役の綾野らキャスト陣が躍動。幕末を駆け抜けた若者たちの友情、絆、信念、裏切りが交錯する熱いドラマと、ハイスピードな殺陣シーンの一部が映し出されている。

プロデューサーの森井は、「生見愛瑠さんの嘘のない演技と真っすぐな瞳は、真実を追い求める真琴そのものでしたし、対する柄本明さんは、生き残った者の孤独と達観をその佇まいで語ってくれました」と2人の起用理由についてコメント。「フレッシュな生見さんと大ベテラン柄本さんという世代を超えたお二人のお芝居が、土方たち新撰組の物語を、時代を超えて語り継がれる普遍的なものにしてくれました」と手応えを語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）