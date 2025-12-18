「ガソリン代節約」ポイントは大きく3つ

ガソリン価格の高騰は、私たちの家計を圧迫します。

【写真を見る】きょうから出来る「ガソリン節約術」5つの方法 画像で分かりやすく徹底解説！

そんな中、普段の運転でガソリン代を節約することが出来ないか...運転のプロが教える「ガソリンの節約術」、今日からでも実践できる「3つのポイント」を、JAF＝日本自動車連盟で聞きました。

①「正しい姿勢で運転を」...正しい姿勢とは？

まず1つ目は、「正しい姿勢で運転すること」です。



（JAF岡山支部 建部拓さん）

「肩を背もたれに預けるような状態でハンドルを切ってもらうと【画像③】、姿勢が安定しませんか？」

（砂山祐佳里記者）

「確かにこれ、すごく楽ですね」



正しい姿勢とは…

①ブレーキを「最後まで踏み込める位置」まで座席を動かし

②ハンドルを握った時に「背もたれに背中がしっかりと着くように」座る【画像④⑤】

こうすることで、アクセルやブレーキの操作がしやすくなり、結果、燃費の良い運転につながるといいます。

②「アクセルの踏み方」にもコツがある！

続いて2つ目。その「アクセルの踏み方」にもコツがあるといいます。



（JAF岡山支部 建部拓さん）

「一番燃料を消費するのは、『止まっている時から動き出すとき』。オートマチックの車は、アクセルを離すと『クリープ現象』といって、アクセルを踏まなくても自分で動き出します」

「ですから『動き出したな』と思ってから、踏み込んでいただく【画像⑧】。踏み込むのも、ずっと踏み込むのではなくて、ある程度スピードが出たら、そこで踏み込むのをやめる」

③「A/C」ボタンを切る...なぜ？冬場寒くならない？

そして3つ目は、「A／Cと表示されたエアコンボタンをオフにする」【画像⑨】。

意外と知らない人が多いのが、実は「A/Cボタン」は、カーエアコンの「冷房」と「除湿」を制御するスイッチで、「暖房」の機能はないものがほとんどなのです。

温風は、『エンジンなどの熱』で作られているので、切っても大丈夫という訳です。このボタンをオフにするだけで、燃費が12%良くなるというデータもあるといいます。

「出発前に出来ること」も2つある！

さらに、この3つ以外に運転前に出来ることも。



①こまめにタイヤの空気圧をチェックする【画像⑪】

②必要のない荷物を車から降ろす【画像⑫】

だけでも、十分効果はあるといいます。

大事な注意点「他の車に迷惑を掛けないように」具体的には？

ただ、燃費のことだけを考えて「過度な節約をしようとする」と、渋滞を引き起こすなど他の車に迷惑をかけてしまう恐れも。「ガソリンの節約」とともに「安全な運転を心がける事」も大切です。

（JAF岡山支部 建部拓さん）

「まず安全第一です。そしてその上で



・交通の流れを乱さない

・周囲に迷惑をかけない



この2つを実践した上で、いかにエコドライブ＝省燃費をやっていくかです」

環境への負荷も軽減でき、エコドライブにもつながるガソリン節約術。今日からでも実践してみてはいかがでしょうか。