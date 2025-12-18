【ガソリン節約術】車のエアコン「A/Cボタン」オフにすると燃費が12％改善？しかもちゃんと暖かい？運転のプロが教える５つの方法【2025年・RSK山陽放送の配信記事 14位／14,652本】
「ガソリン代節約」ポイントは大きく3つ
ガソリン価格の高騰は、私たちの家計を圧迫します。
【写真を見る】きょうから出来る「ガソリン節約術」5つの方法 画像で分かりやすく徹底解説！
そんな中、普段の運転でガソリン代を節約することが出来ないか...運転のプロが教える「ガソリンの節約術」、今日からでも実践できる「3つのポイント」を、JAF＝日本自動車連盟で聞きました。
（※RSK山陽放送が、2025年1月1日～12月10日まで配信した14,652本の記事のうち、14番目に読まれた記事を、一部加筆・修正して再掲しています）
①「正しい姿勢で運転を」...正しい姿勢とは？
まず1つ目は、「正しい姿勢で運転すること」です。
（JAF岡山支部 建部拓さん）
「肩を背もたれに預けるような状態でハンドルを切ってもらうと【画像③】、姿勢が安定しませんか？」
（砂山祐佳里記者）
「確かにこれ、すごく楽ですね」
正しい姿勢とは…
①ブレーキを「最後まで踏み込める位置」まで座席を動かし
②ハンドルを握った時に「背もたれに背中がしっかりと着くように」座る【画像④⑤】
こうすることで、アクセルやブレーキの操作がしやすくなり、結果、燃費の良い運転につながるといいます。
②「アクセルの踏み方」にもコツがある！
続いて2つ目。その「アクセルの踏み方」にもコツがあるといいます。
（JAF岡山支部 建部拓さん）
「一番燃料を消費するのは、『止まっている時から動き出すとき』。オートマチックの車は、アクセルを離すと『クリープ現象』といって、アクセルを踏まなくても自分で動き出します」
「ですから『動き出したな』と思ってから、踏み込んでいただく【画像⑧】。踏み込むのも、ずっと踏み込むのではなくて、ある程度スピードが出たら、そこで踏み込むのをやめる」
③「A/C」ボタンを切る...なぜ？冬場寒くならない？
そして3つ目は、「A／Cと表示されたエアコンボタンをオフにする」【画像⑨】。
意外と知らない人が多いのが、実は「A/Cボタン」は、カーエアコンの「冷房」と「除湿」を制御するスイッチで、「暖房」の機能はないものがほとんどなのです。
温風は、『エンジンなどの熱』で作られているので、切っても大丈夫という訳です。このボタンをオフにするだけで、燃費が12%良くなるというデータもあるといいます。
「出発前に出来ること」も2つある！
さらに、この3つ以外に運転前に出来ることも。
①こまめにタイヤの空気圧をチェックする【画像⑪】
②必要のない荷物を車から降ろす【画像⑫】
だけでも、十分効果はあるといいます。
大事な注意点「他の車に迷惑を掛けないように」具体的には？
ただ、燃費のことだけを考えて「過度な節約をしようとする」と、渋滞を引き起こすなど他の車に迷惑をかけてしまう恐れも。「ガソリンの節約」とともに「安全な運転を心がける事」も大切です。
（JAF岡山支部 建部拓さん）
「まず安全第一です。そしてその上で
・交通の流れを乱さない
・周囲に迷惑をかけない
この2つを実践した上で、いかにエコドライブ＝省燃費をやっていくかです」
環境への負荷も軽減でき、エコドライブにもつながるガソリン節約術。今日からでも実践してみてはいかがでしょうか。