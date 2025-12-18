◇第102回箱根駅伝トークバトル(10日)

チームエントリーが発表された10日、『5強』と称される青山学院大、駒澤大、國學院大、早稲田大、中央大の5校の指揮官がトークバトルに登壇しました。

「最大のポイントとなる区間」についてのトークテーマでは、國學院大・前田康弘監督と青山学院大の原晋監督が“1区”と返答。

前田監督は「混戦になればなるほど、1区が大事になる」と話し、「(中央大の)藤原監督の采配に警戒すると思いますので、結構1区に(実力のある)選手が集まると思っています。その裏返しでスローになる可能性もありますので、采配が勝負の妙になる」とレース展開を見据えました。

前田監督が懸念する独走の1区。前回第101回大会では、当時3年生の中央大・吉居駿恭選手が快走。序盤から後続を引き離し、2位と1分32秒差をつける逃げ切りで区間賞を獲得。中央大はその後も快走をみせ、往路2位でフィニッシュしました。

前田監督は「1区の10秒は他の区間の30秒くらいの価値がある。(選手の)出し惜しみしない方が良い」と重要性を述べつつ、他大学を牽制しました。

その1区について、現役時代ともに汗を流した駒澤大の藤田敦史監督は「(キーマンの5人を)並べてくるんじゃないですか」と國學院大の実力ある青木瑠郁、上原琉翔選手らを予想。すると、前田監督は「駒大は帰山くんですよね」とすかさず反撃し、2人はニヤリと笑いました。

さらに、前回大会総合優勝の青学大・原監督も「1区」が鍵になると回答。「昨年はライバルが駒澤大学と踏んでいた。中央大学が独走しましたけど、どこのタイミングで優勝を確信したかといえば、1区から2区の襷渡し。駒澤大学との差をみて、これは勝ったと思った」と振り返りました。

それでも、今大会は前回同様にはいかないと原監督。「今年は中央大学が(選手層に)ボリュームがある。昨年と同じような展開だと勝てません。ハイペースになってもスローペースになっても対応できる選手を1区に起用しないといけない」と話しました。