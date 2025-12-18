¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÅìÇÀÂç¡¦Á°ÅÄ¡Ö2¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¡×¥¨¡¼¥¹¤¬·è°Õ¡¡Á°²ó¡È1ÉÃ¡É¤Ëµã¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ¤ÓÈ¢º¬Ï©¤Ø
2026Ç¯1·î2¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¡£102²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Âç²ñ¤Ë¡¢ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê71²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1921Ç¯¤ÎÂè2²óÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿ÅìÇÀÂç¤Ï¡¢1977Ç¯¤ÎÂè53²óÂç²ñ¤ÇºÇ¹â½ç°Ì¤È¤Ê¤ëÁí¹ç2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢È¢º¬¤Î¾ïÏ¢¹»¡£¤·¤«¤·2014Ç¯¤ÎÂè90²óÂç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Âè100²óÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¡¢ËÜÁª½Ð¾ì¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¡È1ÉÃº¹¤ÎÎÞ¡É
Âè100²óÈ¢º¬Í½Áª²ñ¤ÇÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ1Ç¯À¸¤ÎÁ°ÅÄÏÂËàÁª¼ê(3Ç¯)¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÁª¼ê¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤¬Àª¤¤¤Å¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î10Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎËÜÁª½Ð¾ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Á°²ó¤ÎÍ½Áª²ñ¡£10°Ì½çÅ·Æ²Âç¤Ë¤ï¤º¤«1ÉÃº¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢11°Ì¡£2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Á°ÅÄÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢¥±¥¬¤ÇÉÔ½Ð¾ì¡£¡ÖËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤òµã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£ÅÙ¤ÏËÍ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç»ö¤Ê¤È¤¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀº¿Ê¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤»¤¿¤é¡×
Á°ÅÄÏÂËà¤Ï2¶è¤Ç¡Ö¶è´Ö¾ÞÌÜ»Ø¤¹¡×
¤¢¤Î1ÉÃ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£Á´°÷¤¬¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢Âè102²óÍ½Áª²ñ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾®»ØÅ°´ÆÆÄ¤¬¡Ö´°àú¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÁö¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂÎÄ´¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Á°ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼ê6°Ì¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤êÈ´¤¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ô¡¼¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿ÈÄ´»Ò¤¬¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ïº£¸å¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×
¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿Á°ÅÄÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö1ÉÃ¤òºï¤ê½Ð¤¹Áö¤ê¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤È¥´¡¼¥ë¡£ÅìÇÀÂç¤ÏÂè6°Ì¤Ç¸«»ö¡¢ËÜÁª½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Ã¤¿1ÉÃ¡¢¤½¤Îº¹¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤ò1Æü¤¿¤ê¤È¤âËº¤ì¤º¡¢¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬·ë½¸¤·¡¢ºÆ¤ÓÈ¢º¬Ï©¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¡ÖÈ¢º¬¤ÎËÜÀï¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î¤â¤È1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¨Ä¾¤Ë°Â¿´¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤ÆÁö¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Á°ÅÄÁª¼ê¡£´õË¾¶è´Ö¤Ï³Æ¹»¥¨¡¼¥¹½¸¤¦2¶è¡£¡Ö¶è´Ö¾ÞÌÜ»Ø¤·¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤±°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£