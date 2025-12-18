　18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比760円安の4万8950円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9512.28円に対しては562.28円安。出来高は7688枚だった。

　TOPIX先物期近は3357.5ポイントと前日比24ポイント安、TOPIX現物終値比11.89ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48950　　　　　-760　　　　7688
日経225mini 　　　　　　 48945　　　　　-765　　　201409
TOPIX先物 　　　　　　　3357.5　　　　　 -24　　　 12042
JPX日経400先物　　　　　 30335　　　　　-230　　　　1007
グロース指数先物　　　　　 635　　　　　　-3　　　　1002
東証REIT指数先物　　売買不成立

