「ＰＯＧ２歳馬特選情報」(１７日)

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉つわぶき賞３着のマルガ（牝、須貝）はエルフィンＳ（２月７日・京都、牝馬限定・芝１６００メートル）を視野に入れる。

黒松賞を制したマーブルパレス（牝、西園正）は紅梅Ｓ（１月１７日・京都、牝馬限定・芝１４００メートル）を目指す。ＢＣジュベナイルフィリーズターフ１１着のスウィッチインラヴ（牝、矢作）も同レースを視野に調整。僚馬で東スポ杯２歳Ｓ４着のテルヒコウ（牡）は京成杯（１月１８日・中山、芝２０００メートル）と若駒Ｓ（１月２４日・京都、芝２０００メートル）を視野に調整される。

１４日の中山新馬戦を勝利したルクスポップスター（牡、西園翔）は１月１１日の中山４Ｒ・１勝クラス（ダート１２００メートル）へ向かう。鞍上は三浦を予定。

〈美浦〉朝日杯ＦＳ（２１日・阪神、芝１６００メートル）に登録していたサンブライト（牝、鈴木慎）は同レースを回避。引き続き横山武とのコンビでひいらぎ賞（２０日・中山、芝１６００メートル）へ向かう。

１３日の中山６Ｒ新馬戦を最低１５番人気で制したタイセイエムロード（牡、新開）は、黒竹賞（１月１０日・中山、ダート１８００メートル）へ駒を進める。同１Ｒで未勝利を勝ち上がった、ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（馬主名義はＳＮＳグループ（株））の所有馬イッテラッシャイ（牡、斎藤誠）も同レースへ。同４Ｒを逃げ切った僚馬のガンダ（牡）は１月２４日の中山６Ｒ・１勝クラス（ダート１８００メートル）で連勝を狙う。