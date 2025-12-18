“イジメ”ではなく“イジり”だったら許されるの？落書きをされ、暴言を吐かれ、パシリをさせられた日々【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ある日突然「発達障害グレーゾーン」の“特性”があると言われたら？「甘え」「怠慢」と疎まれる“生きづらさ”を描いた漫画をSNSで発表している漫画家・クロミツさん(@kuromitsu1510)。社会的にもメンタル的にも常にギリギリを感じて生きるクロミツさんは、小・中学生のころから“異質な存在”として見られ、同級生から「イジリ」という名の「イジメ」を受けていたという。当時、同級生からの悪質なイジリに苦しむクロミツさんを絶望の淵から救ったのは、大好きなアニメやゲームだった――。
本作「灰低 生きづらい+グレーゾーン」の作者クロミツさんが、イジリという名のイジメを受けていた時期について「小5から中3くらいまでです。結構長く続いていた記憶があります」と振り返る。具体的には、「イヤなあだ名をつけられたり、酷いときは暴力を振るわれたり」と明かす一方で、「イジる側はイジメているという意識ではなかったと思います」と、当時の歪んだ関係性についても語ってくれた。そうした状況に対し、「やめてほしい」と主張することはできなかったという。「ケンカが苦手なので、そうした主張はできなかったですね。拒否しても相手に力負けして、面白がられて終わりというか」と話す。
先生や周囲の生徒の反応も、決して救いにはならず、先生は現場を見れば注意はしたものの、「もっと強くなりなさい」と言われたことが印象に残っているという。また、辛そうな表情を見せると、イジる側の生徒から「そんな顔してたら俺がイジメてるみたいだろ⁉」と逆ギレされた経験もあり、「それがすごく辛かったですね」と当時を振り返る。
そんなクロミツさんを救ったのが趣味だった。「小・中学生のころは主にゲーム、アニメ、漫画が好きで、高専に入ってからは音楽も聞くようになりました」と話す。クロミツさんは「世間的には内に籠った趣味と見られるかもしれませんが、好きな人にとっては心を満たしたり成長のキッカケに繋がるものだと思っています。何より、学校以外の逃げ場があるということが私にとっては救いでした」と語ってくれた。
過酷な経験と、そこから創作へと向かう道筋。その背景を知ることで、作品に込められた想いがより伝わってくるのではないだろうか。
画像提供：クロミツ(@kuromitsu1510)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。