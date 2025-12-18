「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）

サウジアラビアＲＣの覇者エコロアルバは１７日、美浦Ｗで豪快に先着を決め、さらなる進化を見せつけた。

まだまだ上がる。サウジアラビアＲＣを圧巻の末脚で制したエコロアルバが、美浦Ｗでの最終リハで、もう１段階良化した姿を見せつけた。

僚馬２頭を並ぶ間もなくかわした１週前追いで、ほぼ仕上げは万全。今週は厩舎が今後、ダートでの活躍を見込むディーズゴールド（３歳２勝クラス）と併せ馬。馬なりながら力強い伸びを見せると、６Ｆ８４秒０−３７秒３−１１秒７を計時して２馬身先着を決めた。

この動きに田村師は「動きますね。道中から併せていって２歳馬にはプレッシャーがきついのに、ダートで連勝している１歳年長の馬が相手でも気にせず遜色なく走れていた。前走より良くなっています」と仕上がりに自信を見せた。

前走は道中の行きっぷりがいまひとつ。４角最後方で万事休すの状態に見えたところから、直線一気の末脚で完勝。見る者を驚かせた。「スタートしたけどやる気が見えない。嫌気が差さない程度に坂井君が促して、エンジンが掛かると一気に行った。他馬とは違うレベルの走りを見せてくれました」と振り返る。

今回は松山と初コンビで臨む。「近代競馬の理想型からは外れた勝ち方をしているが、無理やり型にはめるのではなく、馬の個性を尊重して、レースでのポジション取りは松山君とよく相談したい」と馬の個性を生かした戦いをする構えだ。

サウジアラビアＲＣの勝ち馬は、過去１０年で朝日杯ＦＳを３勝。験のいいレースをステップに、無傷３連勝でのＧ１奪取をもくろむ。