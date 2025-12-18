「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

いよいよ来週末に迫った年末の大一番。美浦では史上初の牝馬による連覇へ挑むレガレイラが１７日、１週前追い切りに臨んだ。４連敗中だった昨年とは違い、オールカマー＆エリザベス女王杯を連勝と勢いは断然上。調教の動きも着実な良化を示しており、徐々に戦闘モードへ入ってきた。史上最多得票というファンの後押しを受け、偉業達成へ突き進む。

牝馬として史上初の有馬記念連覇を狙うレガレイラは、美浦Ｗの併せ馬で意欲的な追い切りを消化した。ソニックスター（４歳オープン）を１馬身追走し、ゴール前は気合をつけられて６Ｆ８３秒７−３７秒５−１１秒３を計時して併入した。太田助手は「帰厩当初はあまりバランスが良くなかったですが、矯正しながらしっかりと時計は出してきました。確実に良化してきていますね」と戦闘モードに入りつつある動きに及第点を与えた。

ファン投票では史上最多を大きく更新する６１万２７７１票を獲得。浮き沈みが激しかった昨年とは違い、今秋は始動戦のオールカマーに続き、エリザベス女王杯も快勝。心身ともに成長を果たし、円熟味が増したことで走りに安定感が出てきた。「ご飯も食べてくれるし、馬体の張りやツヤはいいので健康状態は問題ないですよ」と順調な調整過程をアピールした。

唯一の懸念材料であるゲートは、一筋縄ではいかない様子。３カ月の休み明けだった２走前のオールカマーは、お世辞にもいいスタートではなかった。「エリザベス女王杯は運良く出てくれましたが、危うい感じもあった。ただ、今度はスタンドから離れた位置からのスタートになるので、そのあたりは楽かもしれませんね」。一定の不安を抱えつつも前向きに捉えていた。

並み居る牡馬を蹴散らせるだけの能力を持っていることは、昨年のレースで証明済み。そこからさらなる進化を遂げたとなれば、偉業達成への期待は高まるばかりだ。決戦の日まで、あと１０日。一挙手一投足から目が離せない。