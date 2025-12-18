ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤¤¬¥Ñ¥Ñ¤ÎÀÀ¤¤¡Ö15¾¡¤ÎÊÉ±Û¤¨¤ë¡×¡½¡½15Æü¤ËÄ¹ÃËÃÂÀ¸¤·¡Ö¿Æ¤Ð¤«¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤¬Éã¤ÎÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£17Æü¡¢¶âÂ¼¤È¶¦¤ËÈ¡´Û»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£º£·î15Æü¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¿Æ¤Ð¤«¤Ç¤¹¤è¡£À¤³¦¤Ç°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡£²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤ÏÀ¨¤¯Âç»ö¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢°ìÁØ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏºÇÂ¿¾¡¡õºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î2´§¡£½é¤ÎÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿¤¬¡¢¡È15¾¡¤ÎÊÉ¡É¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³14¾¡»ß¤Þ¤ê¤Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤ÏÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÎÉ¤¤Æü¤È°¤¤Æü¤Îº¹¤¬¤Þ¤À¤¢¤ë¡£Áí¹çÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£°¤¯¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°ËÆ£¤Ï¸À¤¦¡£ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¡£Éã¶¯¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÀ¶Æ£¡¡½ÙÂÀ¡Ë