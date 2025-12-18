「ターコイズＳ・Ｇ３」（２０日、中山）

重賞初Ｖを狙うウンブライルは１７日、美浦Ｗでジュナベーラ（２歳未勝利）と併せ、６Ｆ８３秒５−３７秒８−１１秒７の時計で併入。派手な動きではなかったが、太田助手は「良くない頃と比べると、ここ２、３戦は活気が戻ってきていますね」と好感触だ。追い切りの動きも大事だが、気持ちの面も含めて普段の行動が重要なポイントとなるタイプ。「普段の調教で頑張って走れるかどうかが重要で、今回は普段から頑張れていると思います」と説明する。まだ求める部分はあるものの、力を発揮できる状態にある。

前走の富士Ｓは５着とはいえ、１着ガイアフォース、２着ジャンタルマンタル、３着ソウルラッシュとＧ１で活躍する牡馬を相手に好走。牝馬限定戦のここでは地力上位と判断できる。２３年ニュージーランドＴ２着以来、久々の中山についても「中山はどうかなと思うところはあるけど、最近の精神状態でなら頑張ってくれると思います」と同助手は前を向く。高いポテンシャルを秘めているのは間違いない。今は課題の気性面が改善しつつあり、待望の初タイトルに手が届くところまで来ている。