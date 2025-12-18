【データで振り返る25年12球団記録レビュー】日本ハムは主砲・レイエスが本塁打王と打点王の2冠、エース・伊藤も2年連続の最多勝を獲得した。16年の87勝に次ぎ東映時代の61年に並ぶ歴代2位タイのシーズン83勝をマークしたが頂点にはあと一歩届かなかった。チームから本塁打王と最多勝を出して優勝できなかったのはパでは20年の楽天以来だった。

悔しいシーズンだったが最終盤までソフトバンクとV争いを繰り広げた。前記2人に加え勝利に貢献したのが8年目の清宮幸だ。キャリアハイとなる138試合に出場し打率・272、12本塁打、65打点。得点圏では打率・330とチャンスに強く、勝利打点13度は自身初の2桁。レイエスの12度を上回るチームトップでパでも最多だった。

また、本塁打は12本中11本が2点差以内の場面で記録。打った試合は開幕戦の3月28日西武戦から8月6日の西武戦まで9連勝するなど10勝2敗。勝率・833と効果的だった。ただし、ビハインドの場面での一発は0本で、逆転V弾となると入団以来一度も記録したことがない。ここまで76本塁打。通算100号も視界に入る来季は試合をひっくり返す豪快な一発を量産してチームを頂点へ導きたい。 （記録課・八田 朝尊）