「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

いよいよ来週末に迫った年末の大一番。栗東では１７日、３歳の雄ミュージアムマイルが“限界突破”の猛時計をたたき出し、絶好調をアピールした。

衝撃のタイムが飛び出した。天皇賞・秋２着から臨むミュージアムマイルが、Ｃ・デムーロを背に栗東ＣＷで１週前追い切りを行い、６Ｆ７８秒５の猛時計をマーク。自己ベストを１秒以上更新するとともに、この日の一番時計をたたき出した。

高柳大師は「リードホースが速過ぎたので時計が速くなりましたが、内側を回っていますし、疲れはないでしょう。いい動きだったと思いますし、前回が１００％の仕上げだったのですが、さらに良くなっています」と“限界突破”の仕上がり具合に笑みを浮かべる。

抜群の動きにＣ・デムーロも好感触だ。「状態はすごく良さそう。前回より上がっているのが、乗っていて分かりました」。大きく先行させたタケルハーロック（３歳１勝クラス）との差を徐々に詰めて直線半ばで並び掛けると、ゴール前でグイッと伸びて半馬身先着。ラスト１Ｆ１１秒４としまいも鋭い伸びを発揮して、文句のつけようがないアクションだった。

今回の条件は中山芝２５００メートル。６着に敗れたダービーから、さらに１００メートル距離が延びる。距離の面で不安はあるが、鞍上は「広い東京だと距離が長いと感じるが、中山の小回り２５００メートルなら、ごまかしが利くと思う」と前向きに話す。皐月賞でクロワデュノール、マスカレードボールを撃破した好相性の中山でＧ１・２勝目へ−。着々と文句なしの態勢を築いている。