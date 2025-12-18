元SKE48のタレント須田亜香里（34）が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。あと1年で結婚を諦めようと考えていることを明かした。

「令和の婚活に吠える夜」のゲストとして出演した須田。結婚願望はあるが、SKE48を卒業して3年が経つも「浮いた話が未だに1個もない」と相手がいないとした。

また、ファンから「結婚したら?」と心配されるが、「まだ俺のもの」と心の中で思われていることに「ムカつくので結婚したいです!」とした。さらに「コメンテーターのお仕事とかも長くさせてもらっているので説得力を持ってもらえると思う」と「元アイドル」より「主婦」の肩書がほしいとぶっちゃけてスタジオを絶句させた。

スタジオ出演した婚活アドバイザーからは「典型的なこじらせ型」「肩書と思った瞬間から道を外してる」と苦言が止まらず、須田は苦笑い。肩書のために結婚したいとしたことに男性ゲストのウエンツ瑛士は「あの人ヤダ」とバッサリ。

須田は「私だって結婚できるもん!」と言い返し「でも、本当に親からは“35歳までに結婚してほしいな”みたいなのも…ちょっとプレッシャーをかけられてるのもあって。あと1年でダメだったら、もう結婚を諦めようというぐらいの覚悟で生きてます」と明かした。