「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）

望んでいた姿がそこにあった。デイリー杯２歳Ｓ２着からタイトル奪取を目指すカヴァレリッツォは１７日、栗東坂路を落ち着いた様子で駆け上がった。前回突きつけられた『平常心を保つ』という課題と向き合い、しっかりと答えを導き出した。

想定通り、４Ｆ５８秒０−４２秒６−１４秒５を刻んだなかで収まりを確認。気負いを排除した所作で滑らかなフットワークを繰り出した。実質的な追い切りは、１３日にＣＷ（６Ｆ８０秒３）で済ませており、この日はストレッチ感覚のメニュー。それでも体調の良さは十分過ぎるほど伝わってきた。

「今週はリズムとメンタルの確認をしましたが、リズム良く落ち着いていて非常に良かった。１３日の追い切りも道中の収まりが良く、折り合いもスムーズでした。前回はこの時期の２歳馬らしい難しいところが出ましたが、この中間は気持ちをリセット。調教では落ち着きがありますし、成長を感じます」

吉岡師はリフレッシュした効果を実感。快勝したデビュー戦の走りに「世代トップクラスの力があると思います」と大きな手応えを感じた指揮官。「力と力の勝負になる阪神は向いていますし、いい走りをしてクラシックに向かいたいですね」と頂点を見据えた。