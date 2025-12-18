「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）

無傷２連勝でデイリー杯２歳Ｓを制したアドマイヤクワッズが１７日、栗東坂路で最終リハ。１週前のＣＷで負荷をかけたとあってソフトな調整だったが、リズムのいいフットワークで好調をアピールした。

アドマイヤクワッズは栗東坂路を単走。先週のＣＷで負荷をかけられているとあって、最終リハはソフトに追われた。ハミを取らせながらも無理をせず、軽快に動いて４Ｆ５４秒８−１２秒９。重心は低く、バランスも取れており、態勢はしっかりと整った印象だ。

以下、友道康夫調教師との一問一答。

−追い切りの感触は。

「１週前に坂井騎手が騎乗してくれたのですが『デイリー杯（２歳Ｓ）に比べて、走るフォームが大きくなって成長を感じました』と言ってくれました。その先週は栗東ＣＷで負荷をかけたので、今週は坂路であまり気を乗せないように。もともと坂路では動かない馬なので、そんなに速い時計ではなかったですが、走るリズムは良く、しっかりと走れている。いい状態で臨めると思いますよ」

−新馬、デイリー杯２歳Ｓの連勝を振り返って。

「新馬戦は行きっぷりでアレッ？と思う面もありましたが、２走目はしっかりとハミを取って動いてくれましたからね。際どい競馬でしたが、瞬発力と勝負根性も見せてくれました。エンジンが掛かるのが速いし、最後まで持続する。それがいいところですね」

−前走後は。

「ここまでの２戦と違って放牧に出しましたが、ガス抜きができて、いいリフレッシュになりました。帰厩後の気配も順調そのものです。ダメージが残るタイプでもなく、オンオフのしっかりとした馬で無駄なことをしないですね」

−舞台は阪神芝マイルに。

「血統的に距離はもちそうで、体形的に見ると千八前後だと感じています。阪神の外回りのマイルはクワッズにとって一番いい舞台設定だと思いますよ」

−雨予報もありますが。

「スピードだけではなく、ケイコでは（ウッド）チップで動けているようにパワーもあります。この時期の２歳馬としてはしっかりとしている。ドボドボの馬場になるとどうかとは思いますが、そこまでは悪化しないでしょうから」