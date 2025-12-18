元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストの「芸能界最強の占い師」ゲッターズ飯田（50）に2026年を占ってもらった。

飯田から「ここから3年間、いよいよ絶好調です」「2年前にやっと闇が明けました」などと言われ、田中は「本当？」と喜びの声を上げた。

続けて飯田から「2025年、26年、特に25年末、26年、27年は一番輝く時です。才能と魅力が絶好調に輝きます。今まで助けていた人に今後、これから助けられます。支えてた人に支えられたりとか、いろんな縁がつながってきます。仕事もプライベートも一番充実する1年になります。かなり楽しくなっってくるので。仕事と愛がまとめて総取りする2年間が始まる」と占われた。

田中は「仕事も恋もどっちも手に入るってことあるんですか？」と驚くと、飯田からは「めったにないけど、いよいよ始まります。ここで逃したら知らないですよ？」と言われた。田中は「いやん、来た！」と喜びの声を上げた。

飯田によると、田中にとって40歳は区切りだといい、「結婚するとか、エリアが変わるとか。やりたいことが変わるみたいな」と説明された。

番組公式Xには田中と飯田のツーショット写真が公開されている。