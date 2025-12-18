¡ÖÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¡×¡½¡½¸µ£Í£Ì£ÂµåÃÄ£Ç£Í¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¼Î¤Æ¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±þ±ç¡×Äó¸À¤ËÁ´ÊÆÁûÁ³
¡¡ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿àÌäÂêÄó¸Àá¤¬¡¢ÇÈÌæ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Í£Ì£Â¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥à¡¦¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¡Ê£¶£´¡Ë¤¬ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ç¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤»þ¤¬Íè¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Á°½Ð¤Î¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤Ç¤â¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËÜµòÃÏ¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î£Í£Ì£Â¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥ì¥Ã¥º¤ä¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ç£Ç£Í¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ»Ô¾ì¤ÎµåÃÄ¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÉÔÍø¤ò»ØÅ¦¡£²áµî£±£°Ç¯°Ê¾å¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ñ¶âÎÏ¤Î¤¢¤ëÂçÅÔ»ÔµåÃÄ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¡Íø¤òË¾¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö±þ±ç¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤À¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢£²Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎàÄó¸Àá¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯½Ö¤¯´Ö¤ËÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¡×¡Ö¤Ê¤¼¥Ü¥¦¥Ç¥ó¤Ë±þ±ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ø¿Þ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¡££³£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¶ìÆñ¤Î»þÂå¤òÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ìÊýÅª¤Ê¸À¤¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¤¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò£·£±¾¡£¹£±ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¡££±£¹£¹£³Ç¯°Ê¹ß¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Ï¤ï¤º¤«£´ÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢³«Ëë»þ¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤â¾ï¤Ë¥ê¡¼¥°²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÇ¯ÊðÁí³Û£³²¯¥É¥ëÄ¶¤òÅê¤¸¡¢¥¹¥¿¡¼¤ò½¸¤áÂ³¤±¤ë¾ï¾¡·³ÃÄ¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤ÏÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ã¤¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë¤Ï´õË¾¤Î²ê¤â³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£ÃÏ¸µµåÃÄ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾¡ÇÔ°Ê¾å¤ËÃÏ°è¤äÎò»Ë¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿à¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤âºÇ½ªÅª¤ËÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÅê»ñ»ÑÀª¤ä¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Î·ÐºÑ¹½Â¤¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ù½Ð¤ò½Â¤ëµåÃÄ·Ð±Ä¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³Êº¹¤Ï¹¤¬¤ë°ìÊý¤À¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥Ü¥¦¥Ç¥ó»á¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é±þ±ç¤ò¤ä¤á¤í¡×¤È¤¤¤¦Ë½ÏÀ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ï£Í£Ì£Â¤¬Êú¤¨¤ëº¬¿¼¤¤»Ô¾ì³Êº¹¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë´ó¤»¤ë»×¤¤¤Î½Å¤µ¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£