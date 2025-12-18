2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（3月21日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

3月20日、モデルで女優のKoki,が、バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の2時間スペシャルに初出演し、人気コーナー『グルメチキンレース・ゴチになります！』（以下、『ゴチ』）に参加した。

ただ、番組内で彼女が見せた“食事中の行動”が物議を醸している。

Koki,は、3月20日公開の映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』で主演を務めている。この日の『ゴチ』には、共演者の綱啓永（つな・けいと）とともに、映画の告知も兼ね、ゲスト出演。

言わずと知れた木村拓哉と工藤静香を両親に持つKoki,だが、しっかりと爪痕を残した。

「冒頭では、初出演で緊張していることを明かしていましたが、『ゴチ』恒例の値段当てでは、ニアピン賞を獲得。出演者からものまねを振られると、Koki,さんは『顔だけならちょっと父に似てるアングルがあるので』と言って、髪をかきあげ、木村さんの“顔まね”を披露するなど、バラエティ対応は完璧でした」（芸能記者）

しかし、XではKoki,の食事シーンについて、

《kokiちゃん、可愛いけど、頼むから料理番組出る時は髪結んでほしい。せっかく美しいのに、汚く見えるよ》

《食べるお仕事のときは長い髪は束ねてほしい》

《食べる番組でなんで髪結んでこないのかな？食べるたび耳に掛けたり胸の前で抑えたり面倒くさいよね。見てる方もなんか嫌な気分になる》

《長い髪かきあげながら、フルーツヨーグルトボウルとか作る姿、見てるだけで食べる気失せた》

など、彼女の“髪型”に違和感を抱く視聴者の声が見受けられた。

単にKoki,の髪の長さだけが、こうした声の背景にあるわけではないようだと、前出の芸能記者は語る。

「Koki,さんは、腰近くに達するほどのロングヘアーが特徴的です。この日も長い髪を下ろしていましたが、料理を食べる際も、そのままのヘアスタイルだったことが視聴者の目につきました。『ゴチ』レギュラーメンバーの白石麻衣さんと小芝風花さんは、髪を後ろに束ねていたので、余計に目立ってしまったんです。

また番組では、日ごろ自宅で食べているというフルーツヨーグルトを、Koki,さんが自ら作ったのですが、調理の際、肩にかかった髪を手ではらったり、耳にかきあげたりする場面がありました。このシーンも見る人によっては、違和感を覚えるものでした」

食事にまつわるマナーに厳しい目が向けられたということだが、過去には父である木村も、番組内でマナー違反を指摘されたことがある。

「木村さんが2018年1月、バラエティ番組『帰れま10＆Qさま！！ 合体3時間SP 人気回転寿司チェーン店で帰れま10！』（テレビ朝日系）に出演したときのことです。回転寿司チェーン店・くら寿司で料理を食べる際、木村さんがテーブルに肘をついたり、舌を出して食べ物を受ける“迎え舌”をしたりする模様が映され、『マナーが悪い』と批判されたのです。

ただ木村さんは最近、自身のYouTubeチャンネルで『一蘭』のラーメンを完食する姿を見せた際には『食べ方が綺麗』という絶賛の声が多くあがっており、50代を迎えてなお、成長した姿を見せています。

このところKoki,さんは『世界の果てまでイッテQ!』（日本テレビ系）などバラエティ番組に頻繁に出演し、その言葉遣いや振る舞いを見て、多くの視聴者は好感を抱いていました。そんな、期待値が高い状態だっただけに、今回の髪のシーンはマイナスに映ってしまったのではないでしょうか」（同前）

失敗を糧にしてほしいが、収録前にKoki,の髪型に“ちょ、待てよ”と止める人はいなかったのか──。