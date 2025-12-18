「経費とやり直しで5000万円ほど利益が減っている」 報連相できない部長、ペナルティはまさかの「社用車の購入見送り」だけ

基本的なことですら共有してくれない人が上司だと、部下はしんどい。投稿を寄せた30代女性（建築・土木技術職）が、残念な部長に振り回された経験を綴った。

女性は部長と共に現場の管理を担当していたが、部長の長期出張が決まり、業務を課長に引き継ぐことになった。女性の担当は図面だったため、現場のことは半分程度しか把握していなかったという。（文：湊真智人）

出張先でもずさんな仕事ぶり「後輩から毎日愚痴の電話」

つまり現場担当の部長は、女性と課長の両者に引き継ぎをする必要があった。だがしばらくして、とんでもないことが発覚した。

「私に伝えなくてはならない事が伝わっていない事が発覚。『必ず報連相してください』と言ったものの…」

部長クラスの人間が、部下に基本的な連絡を怠っていたのだ。

その後も部長の態度が改まることはなかった。出張先でも同じことを繰り返していたようで、同行中の後輩から「毎日のように愚痴の電話」がかかってきたという。その結果、部長にはペナルティが下された。

「新しい社用車を部長に購入する話が出ていたが、取り消しに。現場は黒字ですが、経費とやり直しで5000万円ほど利益が減っているそう」

部下を疲弊させ、会社の金を溶かした罰が「社用車の購入取り消し」だけとは、会社も少々甘いのではないだろうか。

