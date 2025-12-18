２０２６年６月から７月にかけて北中米３か国１６都市で開催される「ＦＩＦＡワールドカップ ２０２６」は史上最多４８チームが激闘を繰り広げる歴史的な大イベント。その大会で、「最高の景色」＝優勝を目指す森保ジャパンのグループステージ第２戦を、日本テレビ系が地上波生中継することが１８日、発表された。

日本にとってグループステージ第２戦は過去７大会でわずか１勝と、常に苦戦を強いられてきた「鬼門」とも言える試合。２２年カタール大会でも、当時のＦＩＦＡランキング３１位のコスタリカに０‐１で敗戦を喫した（当時、日本は２４位）。

今大会、日本が第２戦で迎え撃つのは、激闘のアフリカ予選を無敗で突破し、３大会連続出場を決めたチュニジア。過去の対戦成績は日本の５勝１敗で、現在のランキングも、チュニジア４０位に対し日本が１８位と上位だが、多くの選手がヨーロッパで活躍するなど、躍進を続ける北アフリカの強豪だ。

この試合の会場は、メキシコのモンテレイ。現地で６月２０日午後１０時キックオフの試合は、日本では時差の関係で２１日午後１時キックオフ。「史上最強」の呼び声高い森保ジャパンが、決勝トーナメント進出の鍵を握る試合でどんな戦いを見せてくれるのか、注目だ。

【グループステージＦ 日本代表戦キックオフ予定】＞※日本時間

▼６月１５日午前５時 オランダ×日本（米国、ダラス・スタジアム）

▼６月２１日午後１時 チュニジア×日本（メキシコ、エスタディオ・モンテレイ）

▼６月２６日午前８時 日本×欧州予選プレーオフＢ（米国、ダラス・スタジアム）