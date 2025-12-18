¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁÏ²ÁÂç¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤«¤éÅ¾¿È¤·¤¿±ÝÌÚô¥ÂÀÏ¯¤¬´ÆÆÄ¤Î½ÇÉã¤È£³°Ì°ÊÆâÌÜ»Ø¤¹
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ë£·Ç¯Ï¢Â³£¹²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÁÏ²ÁÂç¤¬£±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÁÔ¹Ô²ñ¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½é½ÐÁö¤ØÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¤Î¤ÏÈ¢º¬£´Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤Î±ÝÌÚÏÂµ®´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤Î±ù¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢±ÝÌÚô¥ÂÀÏ¯¡Ê£²Ç¯¡Ë¤À¡£Éã¡¦Í´²ð¤µ¤ó¡Ê£µ£²¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ò»Ö¤·¤¿¤¬¡¢ÁÏ²ÁÂç¤¬½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿£²£°Ç¯Âç²ñ¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¡¢È¢º¬Ï©¤Ø¤ÎÌ´¤òÊú¤¤¤¿¡£Ç®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤ÄÃíÌÜ³ô¤¬ÌÜÉ¸Áí¹ç£³°Ì°ÊÆâ¤Ø¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë¡£
¡¡Ì´ÉñÂæ¤¬¤¤¤è¤¤¤èÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£±ÝÌÚô¥¤Ï¡ÖºÇ¸å¡ÊÎÏ¤ò¡Ë¹Ê¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¾õÂÖ¤ÏÍýÁÛÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢È¢º¬½é½ÐÁö¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂç»þÂå¤ËÈ¢º¬£´Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦±ÝÌÚ´ÆÆÄ¤Î±ù¤Ã»Ò¤Ç¡¢º£²ó¤¬½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡Ê£±£¶¿Í¡Ë¡£ºÇÄ¹¶è´Ö¤Î£¹¶è¡Ê£²£³¡¦£±¥¥í¡Ë¤ò´õË¾¤·¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÉüÏ©¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¶è´Ö¾ÞÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢Áí¹ç£³°Ì°Ê¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¥á¥é¥á¥éÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯¤ß¤Ï¡Ö¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤Ê¸ª¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¡£¾®³Ø£±Ç¯¤«¤éÃæ³Ø£²Ç¯¤Þ¤ÇÉã¡¦Í´²ð¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡££Õ£±£µ¡Ê£±£µºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£µ°ÌÆþ¾Þ·Ð¸³¤â¤¢¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¡£ÅöÁ³¡¢¿Ê³Ø¤¹¤ëµÜºê¡¦¾®ÎÓ¹â¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÎ¦¾åÉô¤Ç¡ËÁö¤ê¤ò¶Ë¤á¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ËÀ¸¤«¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø£²Ç¯¤Î£²£°£²£°Ç¯£±·î¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹Ç¯£²·î¤ËÁÏ²ÁÂç¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿½ÇÉã¤Î±ÝÌÚ´ÆÆÄ¤¬¡¢£²£°Ç¯Âç²ñ¤ÇÈ¢º¬Ï©¤ËÄ©¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿ô¥ÂÀÏ¯¤â¡¢±þ±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¸½ÃÏ¤Ø¡£ÁÏ²ÁÂç¤Ï£±£±°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿ºÇ½ª£±£°¶è¤ÎÅèÄÅÍºÂç¡Ê¸½£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¶è´Ö¿·¤ÎÁö¤ê¤Ç£²¿ÍÈ´¤¤·¡¢Áí¹ç£¹°Ì¤ÇÆ±¹»½é¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Î·ãÁö¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡ÖÈ¢º¬¤òÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¡£È¢º¬¤Ø¤ÈÌ´¤ò¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢Â¤òËá¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡°éÀ®ÎÏ¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤·¡¢ÁÏ²ÁÂç¤òÁª¤ó¤À¡£¿ÆÀÌ¤À¤«¤é¤³¤½±ÝÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤è¤ê¸·¤·¤¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ð¸ç¤·¤ÆÍè¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢±ÝÌÚô¥¤â¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢½ÐÁö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï£±£±·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¶¶è£±£°°Ì¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó£²½µ´Ö¸å¤Î¾åÈø¥·¥Æ¥£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£±»þ´Ö£²Ê¬£³£·ÉÃ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡Ö°ìÊâ¡¢¿Ê¤á¤¿¡×¤È¾õÂÖ¤Ï¾å¸þ¤¤À¡£¡ÖÁö¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÆ´¤ì¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¿·½Õ¤ÎÈ¢º¬Ï©¤òÇúÁö¤¹¤ë¡£¡Ê¼êÅç¡¡è½»Ò¡Ë
¡¡¢¡±ÝÌÚ¡¡ô¥ÂÀÏ¯¡Ê¤¨¤Î¤¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë£²£°£°£¶Ç¯£±·î£±£³Æü¡¢µÜºê¡¦ÅÔ¾ë»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¹ºÐ¡£¾®³Ø£±Ç¯¤«¤éÉã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ò»Ï¤á¡¢£Õ£±£µÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÏÃæ£³¤Ç£µ°ÌÆþ¾Þ¡£µÜºê¡¦¾®ÎÓ¹â¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢£³Ç¯»þ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ï£µ¶è£²°Ì¡£ÁÏ²ÁÂç¤Ë¿Ê¤ß¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£¶¶è£±£°°Ì¡££±£¶£¸¥»¥ó¥Á¡¢£µ£¶¥¥í¡£
¡¡¡»¡Ä¼çÎÏ¤ÎÌîÂôÍª¿¿¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£µ¶è½Ð¿Ø¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡££±Ç¯»þ¤Ë»³¤ò¾å¤ê¡¢¶è´Ö£±£³°Ì¤À¤Ã¤¿¡££²¡¢£³Ç¯»þ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£´¶è¤òÃ´¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶è´Ö£±£µ¡¢£¶°Ì¡£¡ÖÆþ³Ø¤·¤¿»þ¤«¤é£µ¶è¤òÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ç°Ì¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê£·°Ì¤«¤é£±£°°Ì¸åÂà¡Ë¡££³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡£ÌÜÉ¸¤Ï£±»þ´Ö£±£°Ê¬Âæ¤Ç¡¢¶è´Ö£³°Ì°ÊÆâ¤Ç¤¹¡×¤È»³¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡ÁÏ²ÁÂç¡¡£±£¹£·£²Ç¯¤ËÁÏÉô¡££¸£¹Ç¯¤«¤éÄ¹µ÷Î¥ÉôÌç¤ò¶¯²½¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤Æ£²£°°Ì¡££³ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°Ç¯¤Ë£¹°Ì¤Ç½é¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢£²£±Ç¯¤Ï±ýÏ©¤òÀ©¤·¤Æ£±£°¶è¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¤Ê¤É²áµîºÇ¹â¤ÎÁí¹ç£²°Ì¡£½Ð±À±ØÅÁ¤Ï£²£µÇ¯¤Î£³°Ì¤¬ºÇ¹â¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£²£´Ç¯¤Î£´°Ì¤¬ºÇ¹â¡£Ä¹µ÷Î¥Éô°÷¤Ï£´£°¿Í¡¢³ØÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï£±£±¿Í¡£Îý½¬µòÅÀ¤ÏÈ¬²¦»Ò»Ô¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤ÏÅèÄÅÍºÂç¡Ê£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£±Ëü¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤Î³ëÀ¾½á¡Ê°°²½À®¡Ë¤é¡£