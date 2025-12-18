◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１７日、美浦トレセン

急上昇を告げた。美浦・坂路で行われたリアライズシリウス（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）の最終追い切りは、単走扱いながら１馬身後ろのボンドガールの目標になる形。終始馬なりのまま楽な手応えで、パワフルさに加え、迫力が一段増した印象を受けた。

最後まで僚馬と馬体が重なることなく、５４秒１―１２秒３でフィニッシュ。３週連続で手綱を執った津村が「２週前、１週前と重さを感じていたけど、だいぶ重苦しさが解消されて、ガラッと変わってきた。追えば（ラスト１ハロン）１１秒台は出たと思う」ときっぱり。感触の良さから、先週より明らかにトーンが上がったのもうなずけた。

１週前のＷコースでの追い切りは、不満が残った。一杯に追われ、併せた内からはじけそうではじけきれない、もどかしい内容で１馬身遅れ。しかし、そこでびっしりと負荷をかけられたことに加え、１４日にも坂路でしっかり時計出したことが、刺激になったことは間違いないだろう。きっちりと態勢は整ったとみていい。

新馬戦、新潟２歳Ｓではそれぞれ７馬身、４馬身差をつけた。特に前走は出遅れながらも２番手からライバルを置き去りにしており、秘めるポテンシャルは疑いようがない。となれば、残る死角はゲートと初の右回りだろう。前者について「中では暴れないし、練習では出たので」と手塚久調教師が口にすれば、後者に関しても「もともと手前をコロコロ替えるタイプじゃないし、競馬にいけば大丈夫だと思う」と津村は意に介さない。無敗の２歳マイル王が見えてきた。（石行 佑介）