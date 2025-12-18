ファーストサマーウイカ、休日の“稼働”に言及「それは労働ではないのか」
タレントで俳優のファーストサマーウイカ（35）が、16日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。“休日”についての考え方を訴えた。
【動画】「やっぱり綺麗な方は初めから綺麗って事ですね！」幼少期〜現在までのウイカの変遷
この日のテーマは「休み方改革」。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「ファッサマが一番休んでないだろ」と話が振られた。
ウイカは「たとえばお仕事が入ってなかったとしても、その日に美容室とか行っとかないと困るってなると、それが入ってきた瞬間に休みの日ではなくなるんです、私にとっては」と説明。「出勤しない日も、（番組の）アンケートとか写真のチェックとかする。それは労働ではないのかって思うんですよね」と語った。
上田が「まあ…それも仕事のひとつだからな」と納得すると、ウイカは続けて「身体は休んでても頭が休んでない時は、やっぱ仕事してる感じがしますね」と吐露。上田から「売れっ子は大変だな」と返されると、カメラ目線で「もっとお仕事ください」とちゃっかり呼びかけていた。
