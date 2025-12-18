増田貴久、『推しの殺人』撮了でボケかます「歌もダンスも頑張って」 加藤ローサは“血まみれ”であいさつ
俳優・田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演を務める読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜 後11：59）より、メインキャストのクランクアップ写真が到着。矢崎恭介役・増田貴久、河都潤也役・城田優、河都麗子役・加藤ローサが撮影を完走した。
【写真】狂気の表情をみせる増田貴久演じる矢崎
今作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、遠藤かたる氏の『推しの殺人』が原作。ドラマ版では、オリジナル要素も加えて全13話のスケールで送る。
主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバー・ルイ（田辺）、テルマ（横田）、イズミ（林）。3人は“殺人”という罪を犯してしまうが、それを隠蔽してステージに立ち続けようと誓う。次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていく。彼女たちを待ち受けるのは栄光か破滅か。人生と命を懸けたスリリングサスペンスとなる。
河都麗子役・加藤は、矢崎恭介の被害者となった“血まみれ”の姿でクランクアップ。約20年ぶりの共演だったという増田やスタッフ一同が見守る中、「一足お先にクランクアップさせていただきます。放送を楽しみにされている方がたくさんいらっしゃると思いますし、私もとても楽しみにしております！」とあいさつした。
城田は、主人公・ルイを演じる田辺から花束を受け取り、「バランスの難しい役柄でしたが、河都と矢崎というとんでもない2人のとんでもないバトルを、視聴者の皆さまに楽しんでいただければと思っております！」とコメントした。
増田は、望月直哉役・曽田陵介、坂本邦夫役・坪倉由幸と一緒にクランクアップ。「この3人で歌もダンスも頑張って、1ヶ月くらい前から練習もさせてもらって……」というボケ満載で、集まったキャスト・スタッフ一同を沸かせた。
