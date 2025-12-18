生見愛瑠＆柄本明『ちるらん 新撰組鎮魂歌』に出演決定
俳優の山田裕貴が、土方歳三役で主演を務める、スペシャルドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS／U-NEXT）。同作の新たなキャストが18日、解禁となった。
【個別カット】土方歳三・山田裕貴ら豪華キャストを紹介！
本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジが漫画を担当し、「終末のワルキューレ」でも知られる梅村真也が原作で、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミックが原作。
ただ己の“最強”のみを追い求めた喧嘩っ早い“バラガキ”土方歳三が、近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に、歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのか。時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って、短くも鮮やかに生きた彼らの生き様を、友情、裏切り、信念が交錯する彼らの物語を、現代的で艶やかに魅力的なキャラクター造形と、史上最速とも評されるハイスピードな殺陣（たて）を交えて映像化。誰も見たことのない、新たな新撰組の伝説を創り上げる。
新撰組、そして土方歳三の真実を追い求める女性・市川真琴役には、モデルのみならず映画やドラマでの俳優としての活躍もめざましく、天真爛漫な笑顔の奥に鋭い感性と繊細な表現力を秘めた生見愛瑠。さらに激動の幕末を生き抜いた明治時代の永倉新八役には、飄々とした佇まいの奥に底知れぬ凄みを潜ませ、その存在感と演技力で演じる役にリアリティを与える日本を代表する名優・柄本明が出演決定した。
新撰組そして土方歳三の真実を探るため、市川真琴はある老人のもとを訪ねる。その老人こそが新撰組として幕末を生き抜いた、明治時代を生きる永倉新八その人だった。永倉が語る真実とは、世間で語られる“時代に取り残された悲劇の新撰組”とは全く異なるものだった。今まで語られてこなかった、新撰組の本当の生き様と散り様、その鮮やかで儚い物語が、今明かされていく。
＜プロデューサー・森井輝＞
『ちるらん』において、新撰組の生き様・散り様を届ける役どころであるお二人のキャラクターは極めて重要な役割を担っています。生見愛瑠さんの嘘のない演技と真っすぐな瞳は、真実を追い求める真琴そのものでしたし、対する柄本明さんは、生き残った者の孤独と達観をその佇まいで語ってくれました。フレッシュな生見さんと大ベテラン柄本さんという世代を超えたお二人のお芝居が、土方たち新撰組の物語を、時代を超えて語り継がれる普遍的なものにしてくれました。本日公開のティザー映像でもその一端を感じていただければ幸いです。
