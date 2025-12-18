『緊急取調室』最終話 大橋和也（なにわ男子）＆玉山鉄二をゲストに“連ドラ最後の取り調べ”へ
俳優・天海祐希が主演を務めるテレビ朝日系『緊急取調室』第5シーズン（毎週木曜 後9：00）の最終話（※拡大スペシャル）が18日に放送される。先週放送の第8話から大橋和也（なにわ男子）＆玉山鉄二をゲストに迎え、キントリが全身全霊で繰り広げてきた“連ドラ最後の戦い”が、ついに決着の時を迎える。
【写真】ついにクランクアップ！花束を抱えて笑顔の天海祐希ら出演陣
今シーズンでは、真壁有希子（天海）ら鉄壁の取調べチーム＝「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」が久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。
ラストエピソードでは、警察学校の射撃訓練中に突然、同期生に向けて発砲するも、いまだ理由を語らない学生・宮本健太郎（大橋）。一方、「学生たちの個人情報流出を防ぐため」との理由から、指導にあたっていたカリスマ教官・滝川隆博（玉山）は銃弾が命中した瞬間が記録されている監視カメラの全体映像の提出を拒否。時を同じくして、キントリと連携する捜査一課のもつなべコンビ（速水もこみち、鈴木浩介）は、滝川教場に漂う異様な空気を察知するが、依然として事件の真相は謎に包まれている。
そんな中、「宮本の真の標的は、滝川だったのでは!?」。前回ラストで浮上した新たな仮説のもと、有希子らキントリは今夜、かつての仲間だった捜査一課の刑事・生駒亜美（比嘉愛未）と酒井寅三（野間口徹）、山上善春（工藤阿須加）の協力も得ながら、一糸乱れぬ総力戦で捜査を展開。事件の全容を解明すべく、ついに連ドラ最後の取調べ＝滝川の聴取に踏み切る。
その取調べは、まさに自らの矜持と信念をかけた、絶対に負けられない戦いへと発展。仮説を包み隠さずぶつける有希子に対し、滝川は教官としての信念を高らかに語り、「学生に不満を持たれるような覚えはまったくない」と断言。一方、有希子も揺るぎない信念のもと、真正面から堂々と、滝川を追及し続ける。
12年にわたって視聴者を魅了し続けてきたキントリの真髄が、すべて詰まった最終回。警察官、そして人としての熱き信念を胸にまい進するキントリの熾烈を極める連ドラ最後の取調べに注目だ。
